În ultima vreme s-a petrecut o suită de evenimente mai mult sau mai puţin mărunte, ce pot fi clasate în categoria jurnalistică numită „faptul divers”, dar care au o semnificaţie comună extrem de importantă, în perspectiva celor douăzeci de ani trecuţi de la prăbuşirea comunismului.

După decembrie 1989 s-a vorbit în presă despre „libertatea, ca ispită”… Era greu de înţeles, la începutul acelei fragile democraţii, care este semnificaţia unui asemenea concept. După ce trăisem încătuşaţi, la propriu şi la figurat, sub dictatură, aerul tare al libertăţii ne-a „îmbătat” pe toţi, unora sucindu-le chiar minţile, deoarece, aveam să aflăm în anii care au urmat, libertatea nu aducea cu sine doar binele, ci şi o sumedenie de rele. Aşa am învăţat, treptat, deşi procesul este departe de-a se fi încheiat încă şi azi, că democraţia este greu „digerabilă” fără o minimă disciplină socială, fără spirit civic şi fără cunoaşterea regulilor jocului. După aderarea noastră la Uniunea Europeană, fenomenul s-a accentuat şi mai mult, după cum aţi văzut, România „exportînd” delincvenţă şi xenofobie, în condiţiile în care am „importat” corupţie, trafic de droguri, jafuri sau „principiul” constituirii clanurilor mafiote. Sigur că există şi partea bună a lucrurilor, dar nu pe aceasta o discută acum! Chiar dacă relele democraţiei n-au avut un „calendar” precis, noi le-am deprins pe toate, pe rînd, într-un fel ce poate fi denumit eufemistic „democratizarea răului”. Faptul este dovedit de recentele evenimente comentate în presă…

Aflat în timpul său liber, un poliţist împuşcă mortal un tînăr care asculta manele în maşina personală, parcată în faţa casei poliţistului, după ce a fost somat să dea muzica mai încet. Ulterior, ancheta a descoperit că poliţaiul suferea de un veritabil complex de frustrare faţă de individul asupra căruia a tras, fiindcă victima îl sfida de mai multă vreme, ceea ce i-a dterminat pe ziarişti să tragă concluzia că avem legi prea timide şi poliţişti fie complexaţi, fie corupţi, faţă de America, de pildă, unde chiar şi cei mai temuţi infractori ştiu de frica poliţiei. În revanşă, un alt tînăr a atacat cu focuri de armă un echipaj de poliţie, după ce refuzase să se predea, în urma somaţiei. În alt caz, o mamă ce s-a dovedit a fi drogată, cu trei copii minori în maşină, a parcurs lungimea a două autostrăzi autohtone, singurele, de altfel, din ţară, pînă a putut fi oprită de poliţie. În egală măsură, s-au înmulţit tentativele de spargere a bancomatelor, ceea ce i-a determinat pe unii politicieni de opoziţie, la unison cu alţi gazetari, să susţină că infractorii care văd că nu pot fura de la buget sau în stil mafiot organizat se mulţumesc doar cu cîte un bancomat sau portofel, pe lîngă jafuri „ocazionale” de fier vechi sau petrol…

Toată această spirală tot mai accentuată a delincvenţei de toate categoriile arată că, în democraţie, am învăţat mai repede relele decît cele bune, şi explică, după două decenii de la prăbuşirea comunismului, ce semnificaţii avea conceptul „libertatea, ca ispită”. În România, noi am „democratizat” răul înaintea binelui! Amin.