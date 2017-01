Demolare cu iz de răzbunare la Cogealac

Un scandal de proporţii a izbucnit, ieri dimineaţă, între Mihai Dore, viceprimarul comunei constănţene Cogealac, şi Constantin Căpăţînă, un localnic ce intenţiona să îşi deschidă o mică afacere lîngă şcoala din localitate. Mărul discordiei este o clădire ridicată în 2007, de fostul primar, lîngă unitatea de învăţămînt din localitate, pe care actualul viceprimar a decis să o dărîme întrucît a fost ridicată ilegal, fără nicio autorizaţie şi pe terenul parohiei din localitate, despre care Căpăţînă spune că ar fi o proprietate privată, iar Dore, că este loc public. La ora 11.00, Mihai Dore şi fratele lui au venit cu un buldozer pentru a dărîma construcţia, însă Constantin Căpăţînă s-a opus şi l-a rugat pe Dore să aştepte decizia instanţei, la care a apelat în urmă cu două zile pentru a face lumină în acest caz. „Primăria m-a amendat cu 1.000 de lei, dar am contestat procesul verbal la Judecătoria Constanţa, iar acest lucru suspendă executarea silită. Am atenţionat în scris Primăria despre contestaţia mea, i-am dat primarului şi o copie după plîngere, însă Mihai Dore nici nu a vrut să se uite la hîrtii. A venit azi cu buldozerul şi a dărîmat construcţia, despre care acum spune că este ridicată jumătate pe teren public, jumătate pe teren privat. Nici nu mai vrea să îmi dea materialele înapoi şi mi-a spus că o să îmi trimită acasă devizul cu suma pe care trebuie să o achit pentru că mi-a dărîmat clădirea!”, a povestit Constantin Căpăţînă. El a susţinut că a încheiat un contract cu Patriarhia pentru terenul pe care a fost construită clădirea şi, de cinci luni, plăteşte lunar o chirie de 400 de lei. În plus, a reuşit să cumpere clădirea cu 40.000 de lei de la fostul primar şi şi-a asumat răspunderea pentru că a fost ridicată ilegal. „M-am gîndit că pe parcurs voi face demersuri ca să intru în legalitate, mai ales că acea construcţie era făcută de doi ani şi nimeni nu s-a legat de ea pînă acum. În iulie am început să aduc îmbunătăţiri clădirii, în care intenţionam să deschid o alimentară. Am cheltuit pînă acum peste 100.000 de lei, pe care azi i-am pierdut odată cu demolarea clădirii”, a mai spus Căpăţînă. Preotul paroh din Cogealac a fost şi el implicat în această afacere, fără să vrea, însă acum a aflat că biserica nu are act de proprietate pe teren. El a reuşit să obţină de la Arhivele Statului un extras care atestă faptul că biserica din Cogealac deţine o suprafaţă de 6.000 de metri pătraţi, fără să-i delimiteze, pe care Dore nu o recunoaşte pentru că este emisă în 1951. Consilierul primarului l-a sfătuit pe preot să apeleze la judecător pentru a obţine o hotărîre judecătorească prin care să recunoască dreptul de proprietate al bisericii pentru cei 6.000 de metri pătraţi. Parohul nu a mai apucat să deschidă acţiune în instanţă întrucît viceprimarul Dore a trecut la fapte, fără să aştepte vreo decizie judecătorească, fluturînd prin faţa preotului o hotărîre de Guvern care acordă Primăriei Cogealac un teren de 5.000 de metri pătraţi, fără să se precizeze în ce zonă.

„Gentleman” de Cogealac

Am vrut să aflăm şi părerea primarului din Cogealac, Cati Hristu, despre acest incident. Edilul ne-a primit în birou, dar a ridicat din umeri cînd a aflat motivul vizitei noastre şi l-a chemat pe viceprimarul Mihai Dore pentru a ne lămuri „întrucît el se ocupă de astfel de treburi”. Discuţia cu Mihai Dore a fost scurtă şi la obiect, după care acesta ne-a dat afară din Primărie într-un mod nedemn de funcţia pe care o ocupă. „Terenul pe care este ridicată construcţia aparţine domeniului public, iar clădirea nu are autorizaţie de construcţie şi am decis să o dărîm astăzi, pentru că se poate şi pentru că aşa vreau eu. Nu vă arăt nici un act care să demonstreze că ce spun este adevărat, nu aveţi nicio autoritate să mi le cereţi şi o să le arăt la instanţă dacă ajungem acolo!”, a declarat Mihai Dore cu un ton răstit. Enervat peste măsură de amestecul ziariştilor în acest scandal, Dore ne-a dat afară din Primărie. Între timp, primarul Cati Hristu a dispărut din birou, vrînd probabil să se ţină departe de scandal deoarece, după spusele lui Căpăţînă, ştie că Dore nu are dreptate. „Nu vrea decît să intre în posesia acelui teren pentru că este bine situat, în centru, lîngă şcoală, şi ar avea vad comercial. De altfel, cînd a auzit că am cumpărat clădirea, Dore a venit la mine şi mi-a propus să ne asociem, adică să îi vînd jumătate din construcţie şi să face afaceri împreună. L-am refuzat şi de atunci a început răzbunarea, care azi a atins punctul culminant. Aici e legea junglei şi nimeni nu are dreptate decît primarul şi vicele!”, a adăugat Constantin Căpăţînă. Preotul paroh a depus plîngere la Poliţia Cogealac împotriva viceprimarului Mihai Dore pentru distrugere şi tulburare de posesie. Şeful de post al Poliţiei Cogealac a declarat că nu îşi poate face treaba de om al legii, nu poate soluţiona dosarele pe care le are în lucru întrucît „mai marii din localitate crează false probleme” şi el trebuie să stea să îi păzească pentru ca scandalurile să nu degenereze în acte de violenţă.