Demolarea zidurilor Parlamentului, “subiect penibil, lansat de sufragetele lui Băsescu”

Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Adrian Năstase, scrie pe blogul său că demolarea zidurilor Parlamentului este un subiect penibil lansat de “sufragetele” lui Traian Basescu şi \"o fumigenă\" aruncată doar în scop electoral şi de imagine. Năstase o ironizează mai întîi pe Elena Udrea, cea care a venit prima cu ideea dărîmării zidurilor în scop turistic, sugerîndu-i se recomande şi dărîmarea zidurilor Palatului Cotroceni, pentru a-i oferi posibilitatea preşedintelui să facă băi de mulţime. „Cînd Elena Udrea a lansat ideea dărîmării gardului de la Palatul Parlamentului, din grijă pentru cetăţenii străini, turişti în frumoasa noastră Capitală, prima întrebare pe care mi-am pus-o a fost aceea de ce ministrul Turismului nu a propus, mai întîi, dărîmarea gardului de la Palatul Cotroceni?“, scrie ironic Năstase. El îşi continuă atacurile, de această dată, la adresa Robertei Anastase, căreia îi transmite că are meritul nu de a fi ridicat zidul Palatului Parlamentului, ci de a fi terminat lucrările la această construcţie într-o perioadă în care mulţi doreau să facă din aceasta „un cazinou sau un bordel pentru toată Europa“. „Costurile totale pentru demolare, plus evacuarea molozului, plus distrugerea sistemului integrat de securitate perimetral, inclusiv valoarea construcţiei în sine, ar însemna aproximativ 27.000.000 de lei. Există banii pentru acest proiect de dărîmare? Intră cumva la capitolul investiţii în infrastructură al premierului Boc?“, explică Năstase. „Este clar că Băsescu şi oamenii lui aruncă doar fumigene pentru perioada campaniei electorale, ştiind că o astfel de propunere, care, cred ei, dă bine la popor, nu va fi probabil pusă în aplicare“, conchide liderul PSD. Preşedintele Camerei Deputaţilor, Roberta Anastase, şi Adrian Năstase au avut un conflict în cadrul şedinţei Biroului Permanent al Camerei de la începutul săptămînii trecute, pe tema oportunităţii dărîmării zidului care înconjoară Palatul Parlamentului.