Demolări incendiare

Reprezentanţii Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) şi cei ai Inspectoratului de Stat în Construcţii (ISC) au continuat, vineri, programul demolărilor construcţiilor considerate a fi ilegale. Vizaţi au fost mai mulţi agenţi economici din staţiunea Eforie Nord, din zona Belona, care, la începutul săptămânii, primiseră somaţie să îşi dezafecteze singuri construcţiile pentru care nu aveau acte. Aşa cum era de aşteptat, apariţia autorităţilor i-a iritat pe proprietarii construcţiilor ce urmau a fi dezafectate. În timp ce volele îşi făceau de cap cu investiţiile agenţilor economici, patronii se certau cu reprezentanţii MDRT. „Am încercat să avem o discuţie normală cu cei care au venit şi ne-au demolat, dar s-au crezut mult prea superiori şi ne-au ignorat total. Nu credem că este o atitudine bună. În loc să ne sprijine să ne ajute să putem face ceva pe litoral, ei vin şi ne distrug”, a declarat reprezentatul unui agent economic. În acţiunea de vineri, echipele MDRT au avut în vedere demolarea teraselor şi copertinelor construite, conform lor, fără autorizaţie. „Noi nu facem decât să punem în aplicare prevederile ordonanţei în vigoare. Toţi cei care nu au acte pentru construcţiile existente vor fi demolaţi”, a declarat directorul general al Direcţiei de Lucrări Publice din cadrul MDRT, Ioan Mihăilă. El a mai spus că, de la începutul acestei săptămâni, ISC a trecut la Ministerul Dezvoltării. “Până acum, cei de la ISC, o instituţie de sine stătătoare, ne indicau construcţiile fără autorizaţie. Pe parcursul demolărilor am constatat o serie de nereguli. Am propus preluarea la MDRT a acestei instituţii, lucru care s-a şi întâmplat. Acum am solicitat toate actele pe care le vom studia şi toţi cei care nu sunt în legalitate vor fi demolaţi”, a mai spus Mihăilă. Iniţial, era prevăzut ca acţiunea de demolare a construcţiilor considerate a fi ilegale să se finalizeze sâmbătă, 15 mai 2010. “Vom continua şi după această dată, pentru că nu am terminat de demolat construcţiile abuzive. Vineri am dezafectat şapte astfel de construcţii. Acţiunile vor continua atât timp cât va fi nevoie”, a declarat secretarul general adjunct din cadrul MDRT, Gheorghe Dobre.

Situaţia de la Eforie ar fi putut degenera dacă unul dintre proprietari şi-ar fi pus în aplicare planul. Acesta pregătise o sticlă cu benzină, ameninţând autorităţile că îşi va da foc dacă utilajele vor intra pe proprietatea sa. Din fericire, acest lucru nu s-a întâmplat. După mai bine de trei ore în care reprezentanţii MDRT i-au ignorat total pe proprietarii de terase, s-a reuşit purtarea unui dialog civilizat în care agenţii economici au încercat să explice autorităţilor problemele pe care le întâmpină. “Am ascultat toate problemele pe care le-ţi ridicat. Rugămintea mea este să puneţi toate aceste probleme pe hârtie. Marţi vă voi întoarce la Eforie şi vom discuta ce putem face pentru ca în acest sezon să fie mai bine. Pentru anul viitor vom pregăti un pachet legislativ pentru a face o sistematizare a litoralului românesc, dar şi pentru a-i expropria pe toţi cei care au construcţii pe nisip”, a afirmat Mihăilă.