Demolări pe plaje

ACŢIUNI SIMULTANE ÎN TREI STAŢIUNI. Aproximativ 20 de imobile de pe plajele din staţiunile Vama Veche, Costineşti şi Mamaia au fost demolate, ieri, de reprezentanţii Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT). Acţiunea a fost coordonată de directorul Inspectoratului de Stat în Construcţii (ISC) Constanţa, Gigi Chiru, şi de directorul general al Direcţiei de Lucrări Publice din cadrul MDRT, Ioan Mihăilă. Acţiunea a început la ora 07.00, simultan în toate cele trei staţiuni. “Am început să demolăm construcţiile care au fost ridicate chiar înainte de 1 mai, în Vama Veche, Costineşti şi Mamaia. Au fost demolate patru construcţii ilegale în Mamaia şi aproximativ 15, în total, în Costineşti şi Vama Veche”, a declarat Gigi Chiru. Echipele au întâmpinat probleme la terasa Maria, din Mamaia, unde patronul, după lungi discuţii cu reprezentanţii MDRT, a decis să îşi dezafecteze singur construcţiile vizate de inspectorii ISC. “Se face, continuu, o invetariere a construcţiilor pe întreg litoralul şi, acolo unde este necesar, vom interveni. Cine are autorizaţie de construcţie şi este în legalitate, este liber să-şi desfăşoare activitatea, cine nu, nu”, a declarat şeful ISC Constanţa. La rândul său, Ioan Mihăilă a afirmat: “Conform ordonanţei de urgenţă aprobată săptămâna trecută de Guvern, cei care au construit fără autorizaţie au fost somaţi. La expirarea termenului acordat pentru dezafectare am constatat că nu s-a făcut nimic, motiv pentru care am trecut la demolări. Se pare că vom avea de demolat mai mult decât ne aşteptam”.

NU E DRACUL ATÂT DE NEGRU. Unii proprietari de construcţii susţin că au toate actele în regulă şi nu înţeleg acest exces de zel în apropierea sezonului. “Am solicitat celor care au venit să demoleze o hârtie prin care să justifice prezenţa lor aici. Nu am primit nimic. Cel mai probabil, îi vom da în judecată”, a declarat reprezentantul societăţii care administrează terasa Bella Italia din Mamaia. Acţiunea de demolare a continuat în Mamaia, la fostul club Megalos, unde, în prezent, proprietar este un cetăţean italian. Acolo, peste 40 de muncitori lucrau de zor la amenajarea zonei, însă au fost opriţi de reprezentanţii ministerului şi inspectorii ISC, care au constatat existenţa unor construcţii de lemn ilegale. “Facem igienizarea şi cosmetizarea acestei zone care era un real pericol pentru turişti. Am încercat să remediem câteva deficienţe înt-o primă fază, după care, de la toamnă, să începem lucrările la investiţia pe care dorim să o facem, pentru a crea o zonă deosebită pentru turişti. Într-adevăr, au existat câteva schelete de lemn unde doream să amenajăm o zonă pentru turişti. Cei de la minister ne-au spus că trebuie să dezafectăm construcţiile ilegale. Ne-am conformat cerinţelor ministerului, urmând ca, în perioada imediat următoare să încercăm să obţinem autorizaţiile necesare”, a declarat partenerul omului de afaceri italian, Gheorghe Slabu. Acţiuni similare celor de ieri vor mai avea loc în perioada următoare, reprezentanţii MDRT şi cei ai ISC având ca termen de dezafectare a construcţiilor abusive data de 15 mai.