Demonstraţie a mascaţilor

Un autoturism suspect a fost identificat de poliţiştii constănţeni în trafic, în zona Sălii Sporturilor, din municipiul Constanţa. Oamenii legii aveau informaţii că indivizii transportă explozivi, aşa că maşina a fost blocată de trupele Serviciului pentru Acţiuni Speciale (SAS) din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa. Mascaţii i-au imobilizat pe infractori şi în scenă a intrat un câine specializat în depistarea substanţelor explozibile. Acesta a descoperit în maşina indivizilor o bombă. Pe fir au intrat pirotehniştii, iar în scurt timp, bomba a fost detonată. Aşa a arătat scenariul unui exerciţiu demonstrativ, organizat cu prilejul Zilei Poliţiei Române, care s-a desfăşurat sub privirile a zeci de constănţeni. Evenimentul a fost o adevărată distracţie pentru cei mici, care au avut şansa de a se urca pe motocicletele şi maşinile poliţiştilor şi de a porni sirenele. Poliţiştii Serviciului Criminalistic le-au arătat copiilor laboratorul mobil, le-au explicat ce sunt amprentele şi le-au arătat cum pot fi prelevate acestea de pe un autoturism. Mascaţii SAS şi-au făcut apariţia şi cu armele din dotare, iar cei mici au putut să le admire. Copiii au avut parte şi de un spectacol inedit, al cărui protagonist a fost un câine de urmă al Poliţiei constănţene. Athos are şapte ani şi le-a demonstrat copiilor că este perfect dresat, executând cu brio toate ordinele primite. Acţiunea s-a finalizat în aplauzele copiilor, care au strigat cât i-au ţinut puterile “La mulţi ani, Poliţia Română”! Unii dintre cei mici au plecat convinşi că vor să devină oameni ai legii. “Mi-aş dori să mă fac poliţist pentru că îmi place. O să mă plimb cu maşina Poliţiei, cu sirena şi cu girofarul, o să am pistol şi o să arestez infractori”, a spus un băieţel.