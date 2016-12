Demonstrație cu avion fără pilot, la Tuzla

În avanpremiera Aeromania 2016, cel mai mare spectacol aviatic de pe litoral, care va avea loc la Tuzla, organizatorii au pregătit o demonstrație aviatică în premieră. Cu o zi înainte de mitingul aviatic, adică vineri, 1 iulie, ora 11.00, la Aeroportul Internațional Tuzla va avea loc o demonstrație de zbor cu o aeronavă fără pilot (UAV Hirrus). Aparatul este produs în România, fiind proiectat cu ajutorul cadrelor didactice din cadrul Facultății de Inginerie Aerospaţială de la Universitarea Politehnica București. Demonstrația va dura aproximativ o jumătate de oră. La acest eveniment pot participa atât curioșii și pasionații de aviație, dar și specialiștii în acest domeniu. Printre participanții la această demonstrație se numără invitații conferinței de aviație PRIA, care se desfășoară tot vineri, de la ora 14.00, la hotelul Europa din Eforie Nord.

WEEKEND DEDICAT AVIAȚIEI

Amintim că sâmbătă, 2 iulie, are loc cea de-a zecea ediție Aeromania, care marchează, totodată, aniversarea a zece ani de la debutul primei formații private de acrobație aeriană (Iacării Acrobați) și lansarea primei școli private de acrobație aeriană, care își va desfășura activitatea la Aeroportul Tuzla. Evenimentul are loc între orele 15.00 și 22.00, dar accesul în Aeroportul Tuzla este permis de la ora 14.00. La Aeromania pot fi admirate acrobații ale celor mai importanți piloți din lume, cum ar fi lituanianul Jurgis Kairys, Hawks of Romania și Iacării Acrobați (Ioan Postolache, Dan Ștefănescu și Dan Conderman). Programul complet al evenimentului îl puteți consulta în ediția online a cotidianului nostru: www.telegrafonline.ro.

Iată programul complet al Aeromania 2016:

13.30 - Sesiune foto maşini de epocă la Hangar

14.00 - Dansuri turceşti

14.30 - Dansuri Elpis, ansamblul Comunităţii Elene din Constanţa

15.00 - 15.15 - Parada flotei bimotoare a Regional Air Services (cu aparat de zbor Diamond DA 42)

15.15 - 15.35 - Acrobaţii solo ale piloţilor Regional Air Services (cu aparat de zbor Z50 şi E200)

15.35 - 15.45 - Prezentare lucru agricol cu aparat de zbor aparţinând Regional Air Services

15.50 - 16.20 - Demonstraţie a Statului Major al Forţelor Navale cu trei aparate YAR 330 Puma Naval. Demonstraţia constă în inserţia și extracţia rapidă a unei grupe de 8 militari, acţiune în timpul căreia aceștia pot folosi armamentul individual și vor trage cu muniţie de manevră, coborârea salvatorului și ridicarea cu troliul a unui rănit, folosind targa de salvare.

16.30 - 17.00 - Statul Major al Forţelor Aeriene participă cu o grupare de patru aparate MiG 21 Lancer şi trei aparate YAR 330 Puma

17.10 - 17.20 - Prezentarea flotei şcolii de zbor Regional Air Services

17.20 - 17.35 - Acrobaţie solo Jurgis Kairys - multiplu campion mondial de acrobaţie aviatică

17.35 - 17.50 - Formaţie de patru avioane EXTRA 300 ale Aeroclubului României - Hawks of Romania

17.50 - 18.05 - Iacării Acrobaţi - cu trei aeronave YAK 52

18.05 - 18.30 - Revenire a aparatelor de zbor ale Forţelor Navale române, reprezentând Unitatea Militară 2040 Tuzla

18.35 - 18.45 - Acrobaţie solo Jurgis Kairys - multiplu campion mondial de acrobaţie aviatică

18.45 - 19.00 - Revine formaţia de 4 avioane EXTRA 300 ale Aeroclubului României - Hawks of Romania

19.00 - 19.10 - Prezentare în zbor a formaţiei de elicoptere ale Regional Air Services

19.10 - 19.20 - Simulare misiune de căutare şi salvare cu elicopter YR RAH al Regional Air Services

19.25 - 19.35 - Simulare lucru agricol cu elicopter KA 26 al Regional Air Services

19.35 - 19.45 - Formaţia de planoare White Wings a Aeroclubului României

19.35 - 19.45 - Lansare echipa de paraşutişti a Aeroclubului României Blue Wings

19.45 - 20.45 - Pauză - zboruri comerciale - Concert The R.O.C.K.

20.30 - 20.50 - Lansare echipe de paraşutişti ale Aeroclubului României Blue Wings şi ale Statului Major al Forţelor Aeriene de la înălţimi diferite, de la

3.000, respectiv 4.000 de metri, care vor ajunge simultan la punctele lor de aterizare.

20.50 - 21.15 - Spectacolul pirotehnic aerian oferit de Air Bandits - formaţie din care fac parte Jurgis Kairys, Ioan Postolache, Dan Ștefănescu și Dan Conderman. „Vânătoarea tâlhărească” dintre cei trei Iacări acrobați și Jurgis Kairys simulează o spectaculoasă scenă de luptă aeriană.