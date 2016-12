Demonstraţie de artă culinară, la Pavilionul Expoziţional

Pavilionul Expoziţional a găzduit, ieri, în cadrul Salonului de Dotări Hoteliere şi Alimentaţie Publică organizat de Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Constanţa, o interesantă demonstraţie de artă culinară realizată de doi maeştri bucătari români, Cezar Munteanu şi Horia Vârlan. Show-ul culinar, desfăşurat sub egida „Food and Bar Magazine”, se află, deja, la cea de-a cincea ediţie, bucurându-se de participarea unor producători de renume care şi-au expus serviciile şi produsele în cadrul a 16 standuri, între orele 09.30 şi 17.30. Interesul publicului a fost pe măsura organizării, astfel că, la doar o oră de la începere, erau prezente peste 100 de persoane.

„Evenimentul a luat startul spre ţară, anul trecut, în iunie, chiar din acest loc, de la Pavilionul Expoziţional din Constanţa. Este o locaţie deosebită, modernă, oferă facilităţi şi posibilităţi foarte bune pentru un astfel de eveniment prin care facem o conexiune business-to-business, între furnizorii de echipament pentru restaurante cu managerii sau bucătari unor localuri. Faţă de ediţia de anul trecut, interesul şi numărul clienţilor prezenţi a fost mai ridicat, iată că această criză economică i-a făcut pe oameni să acţioneze mai inteligent. Am prezentat soluţii de maximizare a profitului, de reducere a costurilor în aşa fel încât restaurantul, ca afacere, să devină cât mai profitabil”, a declarat Tiberiu Fueriu, din partea revistei care a organizat show-ul, „Food and Bar Magazine”. „Un local de calitate trebuie să aibă trei lucruri: atmosferă, mâncare şi servicii. Industria restaurantelor a suferit un şoc la începutul crizei, dar, pe parcurs, s-a repliat şi a găsit metode de a funcţiona mai departe. Dacă, până în 2008, era suficient să ai o idee bună şi să deschizi un local, în prezent, trebuie să ştii să conduci o afacere din toate punctele de vedere: gestiune, aprovizionare, personal etc. Managerii unor astfel de unităţi trebuie să privească situaţia ca pe o afacere, în întregime, nu doar ca pe o activitate plăcută. În primul rând, un restaurant trebuie să aibă personalitate, trebuie să se orienteze către un concept care să le evidenţieze o identitate, indiferent că este un local generalist sau axat pe o nişă”, a adăugat specialistul.

Reţete delicioase, în doar 60 de minute. Programul show-ului a inclus demonstraţii prin care maeştrii bucătari amintiţi au demonstrat utilitatea şi performanţele unor echipamente moderne de bucătărie. „Am pregătit un steak de mânzat, cu legume şi ierburi aromate. Este un fel de Ratatouille, realizat într-un mod original, foarte uşor, doar în cuptor. Al doilea meniu este biban de mare servit pe sparanghel, cu sos picant de iaurt şi mentă. Ambele preparate, repartizate în 20 de porţii fiecare, au fost făcute de o singură persoană, în decursul a 60 de minute, cu garniturile asortate, într-un mod simplu, doar cu ajutorul ustensilelor prezentate” a precizat Horia Vârlan. „Mă bucur că, la Constanţa, am găsit multă animaţie, spre deosebire de anul trecut. Criza a avut un efect benefic, pentru că a îndreptat oamenii spre calitate. Bucătarii au, uneori, sincope în a pregăti dulciuri. Ei se pot ocupa lejer şi de patiserie, nu le trebuie o înaltă specialitate. Am prezentat mix-uri pentru deserturi rapide şi de efect. Am preparat Tiramisu, pentru că e cerut în orice local şi cremşnit”, a adăugat Cezar Munteanu.

În ediţia de mâine vom reveni cu sfaturi culinare oferite de cei doi specialişti pentru constănţenii gurmanzi.