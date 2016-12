Demonstraţie de forţă pentru CVM Tomis

CVM TOMIS, DE NEOPRIT. În ultimul meci înaintea returului cu Montpellier Volley din Cupa CEV, CVM Tomis Constanţa a reuşit o victorie rapidă, scor 3:0 (25:21, 25:14, 25:16), în faţa echipei VCM Piatra Neamţ, dar şi o evoluţie foarte bună, practic fără fisuri. Un joc solid şi complet în toate compartimentele, cu care campionii României nu le-au lăsat nemţenilor nicio şansă. Oaspeţii au ţinut pasul doar în primul set, când au menţinut diferenţa de scor în limite rezonabile. În următoarele două seturi, când nu le-a mai mers preluarea, jucătorii din Piatra Neamţ nu au mai emis pretenţii. „Cred că echipa noastră a jucat aproape perfect! Adversarii nu au reuşit să ne blocheze, preluarea a fost foarte bună, atacurile la fel. Cred că astăzi (n.r. - sâmbătă) nu am avut puncte slabe în echipă. A fost o evoluţie care ne dă mari speranţe pentru returul de la Montpellier”, a spus Sebastian Firpo, coordonatorul de joc al Tomisului. „Mă aşteptam ca ei să joace mai bine, dar au avut mari probleme la preluare şi la fructificarea mingilor recuperate. La noi preluarea a mers mai bine ca altădată şi am jucat mai liniştiţi, mai ales că victoria de miercuri ne-a dat multă încredere”, a declarat şi centrul Ihosvany Hernandez. „Am întâlnit un adversar puternic, care nu a jucat slab, dar nu a putut mai mult. Aşa cum le-am spus jucătorilor, este foarte important să ne menţinem acelaşi nivel ridicat de joc, indiferent de adversar sau de competiţie. Scopul acestei partide a fost ca fiecare jucător să-şi corecteze erorile făcute miercuri, să-şi îmbunătăţească părţile unde nu a mers bine. Şi aceste obiective au fost atinse, ceea ce m-a satisfăcut”, a conchis antrenorul Tomisului, Stelio De Rocco. „Cred că nu am mai luptat îndeajuns în ultimele două seturi şi meciul s-a terminat repede. Consider meritată victoria Tomisului şi le urez constănţenilor mult succes în Cupele Europene!”, a declarat Marius Dascălu, coordonatorul nemţenilor. În etapa viitoare, CVM Tomis va juca tot pe teren propriu, sâmbătă, cu U. Cluj.

Au evoluat - CVM Tomis (antrenor Stelio De Rocco): Firpo - Dumitrache, Began, Hernandez, Voinea, Van Lankvelt şi Tănăsescu - libero (au mai jucat: Macovei, Didorciuc, Despotovski şi M. Pavel); VCM Piatra Neamţ (antrenor Dan Gavril): Dascălu - Matei, Mihalcea, Gheorghiţă, Iosif, Tofan şi R. Gavril - libero (au mai jucat: Tebieş, Viţelaru şi Moisa).

Celelalte rezultate: Dinamo Bucureşti - Unirea Dej 3:1; Torpi Tg. Mureş - Dacia Buzău 3:0; SCM U. Craiova - U. Cluj 2:3; CVM Braşov - Steaua Bucureşti 2:3. Meciul Explorări Baia Mare - Remat Zalău a fost amânat pentru 16 decembrie.

SPRE MONTPELLIER. Mâine, de la ora 21.00, în Palatul Sporturilor “Pierre de Coubertin” din Montpellier este programat meciul retur dintre formaţia locală şi CVM Tomis, manşa retur din 16-imile de finală ale Cupei CEV. Echipa constănţeană pleacă în cursul dimineţii spre Franţa şi se va antrena diseară în sala care va găzdui partida.

Clasament

1. CVM TOMIS 9 8 1 24: 5 17

2. Dinamo Bucureşti 9 8 1 26: 6 17

3. VCM Piatra Neamţ 9 6 3 19:15 15

4. Remat Zalău 8 6 2 19: 8 14

5. Torpi Tg. Mureş 9 5 4 17:15 14

6. U. Cluj 9 5 4 20:18 14

7. Explorări Baia Mare 8 5 3 16:12 13

8. Unirea Dej 9 4 5 17:16 13

9. Steaua Bucureşti 9 3 6 15:20 12

10. SCM U. Craiova 9 2 7 8:23 11

11. Dacia Buzău 9 1 8 5:25 10

12. CVM Braşov 9 0 9 4:27 9

