Demonstraţie de Shotokan la Palatul Copiilor

Sala de sport a Palatului Copiilor din Constanţa a fost sâmbătă gazda unui eveniment de gală pentru artele marţiale constănţene. La invitaţia CS Karate Dinamic Constanţa, două dintre personalităţile karate-ului mondial, sensei Toshiaki Namiki, centura neagră 8 Dan, preşedinte al Japan Shotokan Karate-Do Federation, şi sensei Aurel Pătru, centura neagră 7 Dan, preşedintele federaţiei mondiale SKDUN (Shotokan Karate Do of United Nations), au condus un antrenament pe durata a două ore, la care au participat 50 de sportivi de la clubul constănţean. „Artele marţiale din România sunt la un nivel înalt datorită valorii instructorilor, a tehnicii predate studenţilor, a spiritului şi manierii în care se practică acest sport. Cel mai important lucru este ca elevii să înveţe cât mai bine aceste lucruri, pentru a duce mai departe tradiţia shotokan-ului. Sunt pentru a treia oară în România, dar am venit în premieră la Constanţa şi vreau să mulţumesc celor care m-au invitat aici”, a spus japonezul în vârstă de 61 de ani. „Scopul prezenţei sensei Namiki la Constanţa este de a stimula şi dezvolta acest sport. Prin aducerea unui nume important din karate-ul japonez demonstrăm că ne interesează adevărata valoarea a shotokan-ului, partea tradiţională şi spirituală. Vrem să educăm copiii să fie mai corecţi, mai modeşti, mai oneşti şi mai buni în viaţă, calităţi rare în societatea din România în această perioadă”, a adăugat Aurelian Pătru. „Este un eveniment mai mult decât deosebit, mai ales că se întâmplă rar ca două personalităţi să facă antrenament cu sportivii unui singur club. Onoarea este cu atât mai mare, cu cât sensei Namiki face parte din generaţia marilor maeştrii japonezi”, a explicat preşedintele CS Karate Dinamic, Gabriel Popescu, cel care a făcut posibil stagiul de la Constanţa, cu sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa şi al DSJ Constanţa.