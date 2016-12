Denis Alibec se pregăteşte cu Viitorul

Surpriză de proporţii, ieri, la antrenamentul echipei Viitorul Constanţa. Fostul jucător al Farului, Denis Alibec, în prezent sub contract cu Internazionale Milano, s-a prezentat la şedinţa de pregătire condusă de Cătălin Anghel. După o experienţă nefericită la formaţia belgiană KV Mechelen - un singur gol în 12 partide jucate - de unde i s-a reziliat contractul, Alibec a revenit în oraşul unde a cunoscut primele bucurii ale carierei de fotbalist. Atacantul în vârstă de 21 de ani (împliniţi pe 5 ianuarie) a ales să se pregătească până la finalul sezonului cu liderul Seriei 1 din Liga a II-a la fotbal, Viitorul Constanţa.

„Am înţeles că aici este cel mai bine pentru mine. Sunt aproape de casă. Este cea mai bună soluţie. Mă voi pregăti cu Viitorul până la finalul sezonului, dar nu am drept de joc. Contractul cu belgienii a fost reziliat şi nu mai pot evolua pentru o altă echipă, mai ales că şi perioada de transferuri s-a încheiat. Din vară nu ştiu ce va fi. Depinde ce va dori şi Inter. Este posibil să rămân şi la Viitorul. Pentru mine este important să joc, mai ales că a fost un an foarte dificil. Treptat poate voi reveni şi în circuitul echipei naţionale. Am văzut jucătorii convocaţi şi cred că am şanse să prind naţionala“, spune Alibec.

VINE LA DERBY. Sâmbătă, la meciul dintre Viitorul şi FC Farul, în tribunele stadionului din Ovidiu se va afla şi Denis Alibec. „Vreau să vin la meci, dar vă spun sincer că nu ştiu cu cine să ţin. În acest moment la Viitorul sunt mai mulţi foşti colegi din perioada când eram la Farul. În schimb, la Farul nu mai sunt mulţi din vechea gardă. Cred că va fi o partidă echilibrată. Am observat că şi Farul s-a întărit în ultima perioadă. Sper să fie un meci frumos şi cel mai bun să câştige”, a declarat Alibec. În cariera sa, Denis Alibec a evoluat pentru formaţiile Callatis Mangalia, FC Farul Constanţa, Internazionale Milano şi KV Mechelen.