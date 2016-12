Dennis Hopper suferă de cancer la prostată

Actorul american a fost diagnosticat cu cancer la prostată, fiind nevoit să îşi anuleze toate călătoriile din perioada imediat următoare, pentru a putea să se concentreze asupra tratamentului. Dennis Hopper, în vîrstă de 73 de ani, a fost spitalizat în timpul unei călătorii la New York, la începutul acestei luni, din cauza unor simptome asemănătoare celor gripale, primind tratament împotriva deshidratării. Purtătorul de cuvînt al vedetei a precizat acum că în urma analizelor, Dennis Hopper a fost diagnosticat cu cancer la prostată şi se află sub tratament la Universitatea Southern California.

Dennis Hopper a fost nevoit să îşi anuleze prezenţa la o expoziţie găzduită de Australian Center for the Moving Image din Melbourne, intitulată “Dennis Hopper and the New Hollywood”, care cuprinde o colecţie de desene şi fotografii realizate de actorul american. Într-o declaraţie transmisă de la reşedinţa sa din Los Angeles, Dennis Hopper afirmă că este foarte dezamăgit de faptul că nu a putut face această călătorie la Melbourne, dar că este complet concentrat asupra tratamentului.

Dennis Hopper a fost regizor şi protagonist, alături de Jack Nicholson, al lungmetrajului “Easy Rider”, un road-movie care a influenţat cinematografia la Hollywood. A fost nominalizat la premiile Oscar, graţie prestaţiei sale din filmul “Hoosiers / Antrenorii” în 1986 şi a jucat, în acelaşi an, în “Blue Velvet / Catifeaua albastră”, devenit ulterior un film cult, regizat de David Lynch. Cel mai recent proiect al actorului este o adaptare pentru televiziune a filmului “Crash / Poveşti din L.A.”, recompensat în 2006 cu un premiu Oscar.