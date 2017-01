Dennis Şerban a demisionat de la FC Farul

ANUNŢ ÎN FAŢA PRESEI. Numit în funcţia de director tehnic al FC Farul în urmă cu aproape două luni, Dennis Şerban şi-a prezentat, ieri, demisia, din cauza situaţiei dezastruoase în care se află clubul de pe litoral. Fostul internaţional a condus antrenamentul de ieri după-amiază, dar, începând de azi, nu se va mai prezenta la echipă. „Îmi dau demisia în faţa presei, pentru că nu există nimeni la club care să o aprobe. Îmi pare rău, dar am ajuns în faţa unei bariere de care nu pot trece. Nu mai pot continua aşa. Intru în vestiar, mă uit în ochii jucătorilor şi nu am ce să le spun. În ultimele două luni mă întreabă în fiecare zi dacă vom juca la finalul săptămânii. Regret nespus că nu sunt milionar să plătesc datoriile clubului şi salariile jucătorilor. Voi ajuta Farul cu cea mai mare plăcere, atât cât pot. Le mulţumesc, în primul rând, jucătorilor, care au dat dovadă de caracter. Nu m-am aşteptat la acest lucru, am avut îndoieli, dar îmi pare rău că m-am înşelat. Sunt băieţi extraordinari şi formează un lot valoros, care putea să promoveze la pas, dar situaţia a făcut ca Farul să nu fie prima în clasament, cu multe puncte peste Victoria Brăneşti. O să mă întorc întotdeauna la Farul”, a declarat Dennis Şerban, adăugând că situaţia la club este neclară: „De când am venit la echipă, m-am întâlnit de trei ori cu patronii. Nu ştiu ce se va întâmpla, dar îmi impun să cred că Farul va exista atât timp cât voi trăi. Sper ca lucrurile să revină la normal”. Suporterii l-au rugat pe Dennis Şerban să revină asupra deciziei, dar şansele ca acesta să se răzgândească sunt destul de mici.

PROGRAMARE SUB SEMNUL ÎNTREBĂRII. Formaţia de pe litoral va afla abia azi dacă va disputa meciul cu Steaua II Bucureşti, programat sâmbătă, de la ora 11.00, la Constanţa, în etapa a 33-a a Ligii a II-a. Conducerea clubului a anunţat, ieri, că a achitat datoria către Rusmir, 6.500 de euro, urmând ca în această dimineaţă să plătească şi restanţele către restul jucătorilor. „Cu mine nu a vorbit nimeni din club în ultimele zile. Sper să-mi iau banii”, a spus Ion Barbu. Nici cu ceilalţi jucători nu s-a luat legătura, existând astfel posibilitatea ca Farul să nu fie programată. În acest caz, echipa va fi exclusă din campionat şi retrogradată în Liga a III-a, cu interdicţia promovării timp de un sezon. În plus, şi FC Farul II va avea aceeaşi soartă, ajungând în Liga a IV-a. În tentativa de a salva gruparea constănţeană, în jur de 70 de suporteri s-au strâns în faţa clubului, cerând să se găsească soluţii în cel mai scurt timp. Mai mult, fanii au ajuns până la marginea terenului de antrenament, în timpul şedinţei de pregătire, şi au afişat un banner cu mesajul “Salvaţi Farul”. Altfel, dacă va juca sâmbătă, formaţia de pe litoral va susţine partida cu Gloria Buzău, din ultima etapă a sezonului, miercuri, în deplasare, de la ora 17.00. Meciul a fost devansat la cererea gazdelor, deoarece arena din Crâng va intra în renovare.