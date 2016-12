„Denumirea Europa de Est este un concept dăunător”

Recesiunea economică a făcut ca referirea la aşa-numita regiune a Europei de Est să fie şi mai incorectă, deoarece acest concept nu a fost niciodată unul coerent, iar acum devine chiar dăunător, comentează ”The Economist”.

”Europa de Est este o ciudăţenie geografică ce include Cehia (situată în centrul continentului) dar nu Grecia sau Cipru (care se spune că aparţin Europei occidentale dar de fapt se află în sud-estul îndepărtat). Nici din punct de vedere istoric lucrurile nu sunt mai corecte: regiunea cuprinde ţări (ca Ucraina), care s-au aflat sub dominaţie sovietică timp de decenii şi ţări (ca Albania) care au avut doar un contact limitat cu fosta Uniune Sovietică. Unele dintre aceste ţări au avut economii planificate complet de stat, iar altele au avut propriile versiuni de comunism. Devenită incorectă încă din 1989, eticheta şi-a pierdut semnificaţia pentru că economiile acestor ţări au evoluat diferit după căderea comunismului. Cele aproape 30 de ţări care cândva, fie sub propria denumire, fie aparţinând altor structuri, au fost etichetate drept comuniste prezintă acum mai multe elemente care le diferenţiază decât similitudini. Totuşi, denumirea de Europa de Est sugerează nu numai o soartă comună sub un regim totalitar, ci şi toate elementele negative pe care acesta din urmă le presupune: atunci o istorie zbuciumată, acum guvernare deficitară şi sărăcie din punct de vedere economic. Criza economică a arătat cât de dezonorant este acest lucru. Temerile privind o contagiere de pe urma crizei bancare din Letonia au generat o creştere a primelor de risc la nivelul unor economii altfel solide, precum cele din Polonia şi Cehia - o greşeală bazată pe modul cum unii outsideri au perceput temerile altor outsideri”.

În încheiere, publicaţia citată concluzionează că, în realitate, cea mai gravă criză financiară a continentului este în Islanda, iar cele mai mari deficite bugetare prognozate de UE în acest an nu sunt pentru ţări din estul fost comunist, ci pentru Marea Britanie şi Grecia. Noul Guvern de la Atena se aşteaptă la un deficit de cel puţin 12,7% din PIB şi posibil chiar de 14,5%. Niciuna dintre cele zece ţări estice care au aderat la UE nu are o situaţie atât de gravă. Slovenia şi Cehia au atins nivelul de trai al Portugaliei, cea mai săracă ţară din tabăra occidentală. Niciuna nu a fost afectată atât de grav de recesiunea economică. Unele dintre ţările foste comuniste au acum ratinguri de creditare mai bune decât vechile state membre ale UE şi pot obţine împrumuturi în condiţii mai avantajoase. Alături de Slovacia, Slovenia a adoptat moneda euro, pe care Suedia, Danemarca şi Marea Britanie nu o au.