Denunțătorul lui Raim, condamnat cu suspendare

09:09:20 / 11 Februarie 2015

Scarba de interlopi

Raim si altii din neamul lui sunt tiganii toxici ai Mangaliei. Asa mic cum e orasul e plin de tigani care isi transmit din tata in fiu obiceiurile traiului prin infractiuni. Treaba e ca rahatii sunt acoperiti sau macar tolerati de alti rahati care nu ar trebui sa faca asta,ci dimpotriva. Stiti unde e vila aia a lui Raim construita ?!!! In curtea spitalului municipal,adica unde au cumparat teren doar pilosii,doar aia cu ,,dare de mana'',acolo are interlopul casa ! Mangalia e ca un orasel mafiot din Sicilia.... Beinur,Raim si alti cacati conduc orasul personal si prin prietenii lor infiltrati peste tot...