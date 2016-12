Denunţătorul avocatului constănţean, un ex-poliţist recidivist

Arestarea avocatului constănţean Valeriu Adrian Mihai pentru trafic de influenţă a venit ca urmare a unui denunţ formulat de fostul poliţist de frontieră Silviu Corbeanu, scos din structurile Ministerului de Interne după condamnarea lui pentru trafic de influenţă. El a ajuns după gratii în 2002, când a fost denunţat de un păgubit căruia i-a cerut 4.500 de dolari pentru a-l ajuta să-şi înmatriculeze o maşină cumpărată din străinătate, Corbeanu susţinând că are relaţii la Poliţia Rutieră şi la Registrul Auto Român (RAR). Ulterior, Silviu Corbeanu a mai păcălit două persoane, folosind acelaşi scenariu. Fostul poliţist de frontieră s-a ales cu trei dosare penale şi o condamnare de trei ani de închisoare cu executare. După ispăşirea pedepsei şi eliberarea sa condiţionată din penitenciar, Corbeanu a încălcat din nou legea. În noiembrie 2010, fostul poliţist de frontieră a ajuns din nou după gratii în dosarul cunoscut sub denumirea „Buldoexcavatorul”, în care este considerat de anchetatori capul acestei afaceri. El este acuzat că, împreună cu patru complici, a închiriat două buldoexcavatoare de la o societate din Galaţi, prin intermediul unor firme fantomă, pe care urma să le vândă cu acte false. Pentru a-şi mări credibilitatea, în cele patru cazuri, Silviu Corbeanu a folosit o legitimaţie falsă care atesta că este ofiţer al Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate(BCCO) Constanţa. După ce a fost prins în flagrant în timp ce efectua tranzacţia cu buldoexcavatoarele, Corbeanu a fost arestat preventiv.

DENUNŢ DIN PUŞCĂRIE Aflat după gratii, în februarie 2011, cu o lună înainte de a fi trimis în judecată pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în dosarul „Buldoexcavatorul”, Silviu Corbeanu a formulat către Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) Bucureşti denunţul împotriva avocatului Valeriu Adrian Mihai, cel care îl reprezentase în timpul anchetei penale efectuate de procuror în dosarul menţionat. În plângerea sa, Corbeanu susţinea că avocatul i-ar fi cerut 8.000 de euro (din care ar fi primit 2.500 de euro, dar nu există flagrant) pentru a interveni pe lângă ofiţerii BCCO Constanţa, pentru obţinerea unei pedepse mai mici în ultimul dosar, prin denunţarea unor traficanţi şi consumatori de droguri. În martie 2012, fostul poliţist a fost eliberat din închisoare, instanţa înlocuindu-i măsura arestului preventiv cu obligarea de a nu părăsi localitatea de domiciliu.

DOSARELE LUI CORBEANU În primul dosar întocmit pe numele lui Corbeanu, el a fost acuzat că a păgubit un bărbat care, perioada aprilie - iunie 2001, i-a dat fostului poliţist 4.500 de dolari pentru a-i înmatricula un autoturism adus din străinătate fără acte legale. După aproape un an, Corbeanu i-a spus proprietarului că nu reuşeşte să înregistreze autoturismul, pe care însă poliţistul de frontieră îl vânduse unei terţe persoane. În schimbul sumei de 4500 de dolari, Corbeanu i-a dat păgubitului un alt autoturism care s-a dovedit a fi furat. Al doilea bărbat înşelat a fost un cetăţean străin, căruia fostul poliţist de frontieră i-a promis că, prin relaţiile pe care le are, va reuşi să-i înmatriculeze un BMW contra sumei de 2.000 de dolari. În al treilea dosar în care a fost judecat pentru trafic de influenţă, înşelăciune şi uz de fals, Corbeanu a fost acuzat că a vândut un Volkswagen furat, pe care l-a înregistrat la RAR cu documente false. El le-a cerut cumpărătorilor 6.000 de dolari, contravaloarea autoturismului, şi 2.000 de dolari pentru obţinerea certificatului de identificare al maşinii de la RAR Constanţa. În ultimul dosar aflat încă pe rolul instanţei, cunoscut sub denumirea de „Buldoexcavatorul”, este acuzat că, în octombrie 2010, Silviu Corbeanu şi complicii lui, Constantin Muraru, Mihai Encică, Vasile Oancea şi Marian Raul Caramilea, au închiriat două buldoexcavatoare de la o societate din Galaţi, prin intermediul unor firme fantomă, sub pretextul că au de executat mai multe lucrări de excavaţie pe raza judeţului Constanţa. La doar câteva ore de la semnarea contractului, ei au expediat utilajele cu un tir la Constanţa. Anchetatorii au stabilit că cele două utilaje urmau să fie vândute lui Vasile Oancea, din Piatra Neamţ, contra sumei de 9.000 euro şi a unui autoturism. Indivizii au fost prinşi în flagrant în momentul tranzacţiei. Oamenii legii au găsit autoturismul pe care Oancea i-l promisese lui Corbeanu, precum şi 4.600 euro şi 11.400 lei, bani pe care urma să-i primească tot Corbeanu, în schimbul celor două utilaje.