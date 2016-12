Denunţătorul lui Marius Ciobanu, audiat de instanţă

Fostul director adjunct al Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Constanţa, Marius Ciobanu, judecat pentru trafic de influenţă, a venit ieri, la Tribunalul Constanţa, fără cătuşe la mâini. El a asistat la audierea celui care l-a denunţat că i-a cerut mită, iar la sfârşit a declarat că nu crede o iotă din cele spuse de denunţător şi că va rămâne mereu un om care a încercat să ajute. Prezent în faţa instanţei, denunţătorul Dorin Diaconu a susţinut că Ciobanu i-a cerut bani ca să nu ajungă plângerea fostului angajat pe mâna inspectorilor ITM şi să fie amendat cu o sumă cuprinsă între 10.000 şi 30.000 lei. „Nu îl cunoşteam pe Ciobanu, el m-a sunat primul la telefon, ne-am întâlnit pentru cinci minute şi a doua zi m-a tot sunat până când m-am dus la ITM. Acolo, Ciobanu mi-a adus la cunoştinţă că un fost salariat de-al meu m-a reclamat că nu l-am plătit şi că am de dat nişte bani. Pentru că ştiam că am state de plată care atestau că nu sunt dator nimănui, i-am spus lui Ciobanu să lase reclamaţia să îşi urmeze cursul. La un moment dat, Ciobanu mi-a spus că trebuie să îi dau şi lui ceva, de parcă aş fi avut vreo datorie la el. Am spus că nu am bani la mine, dar că mă voi întoarce a doua zi şi vom continua discuţia. Pe drum m-am decis să îl denunţ la DNA”, a declarat Dorin Diaconu în faţa instanţei. El a mai povestit că a mers a doua zi la ITM Constanţa, după ce îi spusese lui Ciobanu că acceptă propunerea. „Mi-a spus că se va implica în soluţionarea plângerii făcută împotriva mea, în sensul că va trimite doi inspectori să efectueze un control la firma mea, iar aceştia vor stabili că nu va trebui să achit nici un ban fostului meu salariat. Am fost de acord şi am început să ne tocmim. Aveam la mine 3.000 de lei marcaţi de DNA, i-am propus să îi dau 1.000 de lei, dar mi-a spus că este prea puţin pentru că trebuie să le dea şi celor doi inspectori. Ciobanu mi-a cerut 2.000 de lei, pe care i-am dat, însă când a văzut că am bani la mine, mi-a mai cerut 500 de lei pe care a pretins că trebuie să îi dea unui alt director. I-am dat şi am ieşit din birou, iar lucrătorii DNA au intrat şi au realizat flagrantul”, a mai afirmat Diaconu. Potrivit actului de inculpare, pe 13 octombrie 2009, Marius Ciobanu a pretins şi primit de la Dorin Diaconu, patronul SC “Astor International” SRL Constanţa, o sumă de bani neprecizată pentru ca, în schimb, să intervină pe lângă un subordonat de-al său ca să soluţioneze în mod favorabil denunţătorului o plângere referitoare la nerespectarea, de către firma sa, a legislaţiei referitoare la raporturile de muncă. Ciobanu a fost prins în flagrant de procurorii DNA Constanţa, la scurt timp după primirea sumei de 2.500 de lei.