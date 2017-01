Denunţătorul poliţistui Nucu, condamnat

Marius Ciucioiu, bărbatul din localitatea constănţeană Lanurile care l-a denunţat în 2009 pe poliţistul Iliuţă Iulian Nucu, a fost condamnat de Judecătoria Constanţa în dosarul de care încerca să scape atunci când l-a mituit pe omul legii. Instanţa l-a condamnat la un an de închisoare deoarece a fost prins, pe 27 martie 2009, circulând cu un autoturism marca Ford Mondeo cu numere de înmatriculare false, însă având un rest de pedeapsă de trei ani şi jumătate rămas dintr-o sentinţă mai veche, magistraţii au contopit pedepsele. În final, Ciuciou va trebui să execute 1265 zile în regim de detenţie. Decizia a fost confirmată şi de Curtea de Apel Constanţa, care a respins vineri recursul formulat de Ciucioiu. Precizăm că bărbatul a fost trimis în judecată în martie 2010, la un an după ce agentul de poliţie Nucu a fost arestat pentru trafic de influenţă. Reamintim că, în aprilie 2009, Nucu a fost prins în flagrant în timp ce primea 3.500 de lei şi 20 de litri de palincă de la Ciucioiu, căruia îi promisese că va interveni pe lângă şeful Postului de poliţie Bărăganu şi că îl va convinge să nu înregistreze un dosar penal întocmit pe numele bărbatului. Iniţial, Nucu i-a cerut 2.000 de euro şi 100 de litri de palincă, însă după negocieri a mai scăzut din pretenţii. În speranţa că va scăpa de rigorile legii dacă îl denunţăpe poliţist, Marius Ciucioiu l-a dat pe acesta pe mâna procurorilor anticorupţie. Nucu a fost condamnat la un an şi şase luni de închisoare cu suspendare şi a părăsit stuctura MAI.