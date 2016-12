Depardieu, un Ipu contrariat

Actorul Gerard Depardieu, care joacă în filmul românesc „Condamnat la viaţă”, de Bogdan Dreyer, a declarat, într-o scrisoare deschisă, că nu acceptă ca acest lungmetraj să apară pe marile ecrane în altă formă decât cea originală, explicând că producătorii români au schimbat montajul final. „Nu accept compromisuri, nu-mi place să fiu dus de nas!”, începe documentul semnat de celebrul actor.

„Acum mai bine de un an, am acceptat să joc în filmul românesc „Condamnat la viaţă”, în regia lui Bogdan Dreyer. Povestea scrisă de autorul Titus Popovici şi transpusă în scenariu de A. Salamanian şi Bogdan Dreyer m-a fascinat imediat, cât şi personajul principal Ipu, pe care m-am bucurat să-l interpretez. M-am simţit bine în România, este o ţară primitoare, am lucrat cu plăcere alături de actorii români, bine pregătiţi de altfel, şi mi-a plăcut foarte mult rezultatul montat şi editat de regizor. Ulterior, însă, am aflat că filmul a fost remontat şi reeditat de producători, la cerinţa unui distribuitor american (nu dau numele), care a cerut schimbarea finalului original, cu unul happy-end stil Hollywood, cât şi scurtarea filmului, făcând din el un film de acţiune gen „pachet DVD” sau „pay TV”, în ciuda faptului că povestea şi scenariul original au multă poezie, iar finalul este unul inevitabil, care pune în valoare tot mesajul filmului”, scrie actorul.

Filmările pentru „Condamnat la viaţă” au avut loc la Sighişoara şi satul Saschiz din Mureş, dar şi în Bucureşti şi Mogoşoaia. Lungmetrajul va apărea în cinematografe începând cu 14 martie.