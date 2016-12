Trupa britanică Depeche Mode va începe, în luna martie, înregistările pentru un nou album de studio, ce va fi lansat cel mai târziu la începutul anului viitor, a declarat Martin Gore. Discul va fi primul de la “Sounds of the Universe”, album lansat în 2009. Până acum, trupa britanică a lansat 12 albume de studio. Încadrată în stilul new wave, Depeche Mode este considerată una dintre cele mai importante trupe din istoria muzicii, cu peste 75 de milioane de discuri vândute în toată lumea.