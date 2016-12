Dependenţa de televizor are efecte catastrofale asupra copiilor

Expunerea excesivă a copiilor de vârstă mică în faţa televizorului are efecte catastrofale asupra acestora după ce intră la şcoală, când vor deveni elevi neatenţi în timpul orelor, vor avea rezultate mediocre la matematică şi vor fi respinşi de ceilalţi copii, potrivit unui studiu canadian. Deşi impactul negativ al televizorului asupra copiilor este cunoscut de mult timp, acest studiu canadian, publicat în Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, reprezintă o premieră în domeniu, fiind realizat pe copii cu vârste foarte mici şi oferind evaluări foarte precise ale \"pagubelor\" produse. Studiul a fost realizat pe o perioadă de opt ani, pe un eşantion de 1.314 copii. Părinţii lor au acceptat să precizeze timpul petrecut în faţa televizorului de către copiii lor, la vârsta de 29 de luni, apoi la 53 de luni, iar învăţătorii şi profesorii le-au evaluat performanţele şcolare şi psihosociale, dar şi starea generală de sănătate. \"Fiecare oră peste medie (care este de şapte ore pe săptămână în Quebec) reduce cu 7% angajamentul manifestat de copil în timpul orelor de şcoală\", a declarat Linda S. Pagani, cercetătoare la Universitatea Montreal, coordonatoarea studiului. Potrivit acestui studiu, dependenţa de televizor a copiilor cu vârste cuprinse între doi ani şi patru ani provoacă o scădere de 6% a rezultatelor la matematică (însă nu are niciun efect negativ asupra capacităţii de lectură), o creştere cu 10% a riscului de a fi respins de ceilalţi colegi de clasă (prin tachinări, insulte şi agresiuni), o scădere cu 13% a activităţii fizice în weekend şi cu 9% a activităţii fizice în general, o creştere cu 9% a consumului de băuturi acidulate dulci şi cu 10% a cantităţii de alimente consumate într-o zi, conducând la o creştere cu 5% a indicelui masei corporale la vârsta de 10 ani (IMC = greutatea împărţită la pătratul înălţimii).