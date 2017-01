Depistat la timp, cancerul de col uterin poate fi vindecat

Cancerul de col uterin, o boală care se instalează fără a provoca durere şi care nu are simptome specifice, omoară anual peste 2000 de românce. Această boală necruţătoare este considerată a treia cauză de deces în rîndul româncelor, după cancerul pulmonar şi cel de sîn. Medicii spun că, depistat în fază incipientă, cancerul de col uterin poate fi vindecat. Totuşi, cadrele medicale recunosc că se confruntă cu o mare problemă: teama femeilor active din punct de vedere sexual să meargă la medic. “Unele dintre paciente, chiar dacă observă că se simt rău şi că este ceva în neregulă cu ele, preferă să stea aşa decît să se adreseze unui medic. Este păcat că se întîmplă asta pentru că, la noi, accesul la Clinica de Oncologie este facil. Multe dintre pacientele noastre vin în stadii terminale, cînd nu mai putem face nimic”, a declarat coordonatorul programului de Oncologie, dr. Dana Pleş. Medicii spun că, în judeţul Constanţa, au fost depistate, în 2007, 125 de cazuri noi de cancer de col uterin, un număr mai mic decît în 2006, cînd au fost luate în evidenţă 154 de femei care sufereau de această afecţiune. Din 1989 pînă în 2008, în evidenţa Clinicii de Oncologie au fost înregistrate 1.400 de femei care au cancer de col uterin, însă medicii cred că numărul real este mult mai mare, pentru că multe dintre acestea nu merg la medic. “Numărul de paciente diagnosticate cu acest tip de cancer este foarte mare. Este de remarcat faptul că pacientele sînt din ce în ce mai tinere, iar boala este din ce în ce mai agresivă”, a declarat dr. Pleş. Medicii spun că, în momentul în care o femeie realizează că “este ceva în neregulă cu corpul ei” ar trebui să se adreseze unui medic de familie care îi va da trimitere către medicul ginecolog. Un simplu examen ginecologic însoţit de un test Papanicolau ar putea ajuta la salvarea vieţii unei femei care are cancer de col uterin. Sorina este din Constanţa, are 40 de ani, şi, cu aproape un an în urmă, a fost diagnosticată cu acest tip de cancer. “În luna aprilie, am remarcat că am o hemoragie puternică. Am crezut că este cauzată de o răceală. Peste cîteva săptămîni, am fost la medic şi rezultatul biopsiei a indicat cancer de col uterin. Am făcut o mare greşeală că nu am mers la medicul ginecolog periodic. După ce am aflat că am cancer, am mers la medic cît pentru toată viaţa”, a povestit Sorina. Mesajul pe care Sorina îl transmite tuturor femeilor este: “Mergeţi periodic la medicul ginecolog. Nu vă temeţi! Nu doare! Este mult mai uşor să previi decît să tratezi”. Sorina a avut noroc, deoarece s-a prezentat la medic cînd boala era în fază incipientă şi a putut fi vindecată, însă există paciente care mor din cauza acestei afecţiuni. Femeile internate în Clinica de Oncologie a Spitalului Clinic Judeţean spun că, pe lîngă stările de rău cauzate de chimioterapie, mult mai dureros este să îşi privească în ochi copiii şi să le spună că au cancer şi că zilele le sînt numărate. “Dacă nu mergeţi la medic pentru voi, mergeţi pentru familia voastră care va suferi enorm cînd nu veţi mai fi”, a adăugat Sorina. Cancerul de col uterin poate fi prevenit cu ajutorul unui vaccin. “Vaccinul tratează leziunile precanceroase, verigile genitale şi alte afecţiuni cauzate de cele patru tipuri de Human Papilloma Virus”, a declarat şeful Clinicii de Obstetrică-Ginecologie, prof. univ. dr. Vlad Tica. Acest vaccin poate fi administrat copiilor între 9 şi 15 ani şi femeilor cu vîrste între 16 şi 26 de ani, dar şi peste această vîrstă, cu aprobarea medicului. Schema de vaccinare cuprinde trei injecţii administrate pe parcursul a şase luni. Studiile şi testele clinice au demonstrat că vaccinul previne total cazurile de cancer de col şi alte afecţiuni provocate de HPV 6, 11, 16 şi 18, atunci cînd este administrat la persoane care nu au fost infectate cu aceste tipuri de virusuri înainte de vaccinare.