Deplasare cu moralul ridicat pentru FC Farul

Învinşi greu de Dinamo, fotbaliştii constănţeni încearcă să dea lovitura duminică, de la ora 15.00, în deplasarea de la FC Vaslui, contînd pentru etapa a 12-a a Ligii I. Calculele hîrtiei indică drept mare favorită echipa gazdă, însă “rechinii”, consideră că elevii lui Dorinel Munteanu nu sînt de neînvins. “Vasluienii sînt favoriţi, pentru că joacă pe teren propriu şi sînt pe val, dar şi noi sîntem în formă şi putem spera la un rezultat bun. Nu mă tem doar de Ljubinkovic, care este un jucător foarte bun, îl respect pe Dorinel Munteanu, şi ca jucător, şi ca antrenor, dar am pregătit întîlnirea pentru a bloca întreaga echipă vasluiană. Jocul bun din partida cu Dinamo ne dă speranţe, însă le-am explicat băieţilor că trebuie să-şi menţină această atitudine indiferent de numele adversarului. Dacă vor trata toate meciurile aşa, vor veni şi spectatorii la stadion şi nu vor mai exista înjurăturile la adresa jucătorilor”, a declarat antrenorul Constantin Gache. Tehnicianul constănţean a anunţat că va păstra formula din jocul cu Dinamo, mai ales că are în faţă o altă echipă de top. “Cînd prinzi o formulă bună trebuie să o menţii şi să încerci să o îmbunătăţeşti şi mai mult. Ne trebuie însă continuitate, pentru că astfel se sudează şi relaţiile de joc”, a adăugat Gache. “ Va fi un meci greu, pe care trebuie să-l cîştigăm ca să ne menţinem pe primele locuri. Nu va fi uşor, pentru că Farul este o echipă incomodă, care a mai obţinut puncte în deplasare. Ştiu că are în componenţă jucători buni, dar asta nu ne împiedică să ne propunem şi totodată să obţinem cele trei puncte”, a replicat antrenorul moldovenilor, Dorinel Munteanu. Constănţenii vor fi încurajaţi de o numeroasă galerie, care va pleca spre Vaslui sîmbătă, la miezul nopţii, cu două autocare.

Formaţiile probabile - FC Vaslui (antrenorul Dorinel Munteanu): Hăisan - Şt. Apostol, Panait, Mardare, Bălace - D. Sabou, Ad. Gheorghiu, D. Munteanu, Ljubinkovic, S. Frunză - Temwanjera; FC Farul (antrenor Constantin Gache): G. Curcă - Farmache, Gheară, Şchiopu, Maxim - Băcilă, Todoran, Fl. Pătraşcu, Mala, Voiculeţ - E.Nanu.

Memoriu împotriva arbitrului Cristian Balaj

Directorul tehnic al FC Farul, Ion Marin, a declarat că a expediat, vineri, pe adresa Federaţiei Române de Fotbal, un memoriu împotriva arbitrului Cristian Balaj, care a condus la centru meciul Farul - Dinamo, scor 0-1, din etapa a 5-a. “Am trimis un memoriu împotriva arbitrului Cristian Balaj căruia îi reproşăm mai multe faze litigioase dar, în special, maniera de arbitraj. Pe parcursul meciului au fost mai multe faze asemănătoare, care au fost apreciate diferit”, a spus Ion Marin.