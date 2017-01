Deplasări grele pentru Ovidiu şi Stejaru

Dintre cele patru reprezentante ale judeţului Constanţa ce vor evolua astăzi, de la ora 15.00, în etapa a 20-a a Ligii a 3-a, Seria a II-a, doar “lanterna roşie“, CSM Medgidia, va evolua pe propriul teren. Echipa pregătită de Constantin Funda are însă o misiune foarte grea, urmînd să primească vizita celor de la Unirea Slobozia, echipă aflată pe locul şase în clasament. CSO Ovidiu are un meci dificil la Galaţi, cu echipa locală Politehnica, CS Eforie va evolua la Însurăţei, iar FC Farul II se deplasează la Bucureşti, pentru partida cu Rocar. Săgeata Stejaru are, de asemenea o partidă grea, la Brăila, în faţa unei formaţii ce pierde greu puncte pe teren propriu. „Ne aşteaptă un meci greu la Brăila, va trebui să jucăm foarte bine pentru a putea cîştiga. Brăilenii formează o echipă incomodă ce poate pune mari probleme“, a declarat Mihai Dumitru, antrenor principal la Săgeata Stejaru.

Programul complet al etapei: Politehnica Galaţi - CSO Ovidiu; Viitorul Însurăţei - CS Eforie; Steaua II - Rapid II; CF Brăila - Săgeata Stejaru; Rocar Bucureşti - FC Farul II; CSM Medgidia - Unirea Slobozia. Callatis Mangalia, Portul Constanţa şi Dunărea Călăraşi stau. Clasament: 1. Steaua II 42p; 2. Rapid II 38p; 3. Stejaru 35p; 4. Călăraşi 34p; 5. Ovidiu 33p (+16); 6. Slobozia 33p (+15); 7. Farul II 27p; 8. Brăila 23p; 9. Eforie 19p; 10. Rocar 18p (-5); 11. Galaţi 18p (-8); 12. Portul 17p; 13. Callatis 14p; 14. Inter Gaz 10p; 15. Însurăţei 9p; 16. Medgidia 5p.