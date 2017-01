Deponenţii CEC pentru maşini Dacia, despăgubiţi în 2008

Ministrul Economiei şi Finanţelor, Varujan Vosganian, a anunţat, sîmbătă, că persoanele care au depus bani la CEC înainte de 1989 pentru achiziţionarea de autoturisme Dacia vor primi despăgubiri în prima jumătate a anului 2008. Despăgubirile pentru deponenţi se vor face prin emisiuni de titluri de stat. "Ministerul Economiei şi Finanţelor lucrează cu CEC la definitivarea listei, deoarece nu toate persoanele au avut depunere completă, iar unele şi-au retras sumele", a precizat ministrul. Parlamentul a adoptat, în luna mai, Legea 146 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la CEC în vederea achiziţionării de autoturisme Dacia. Potrivit actului normativ, persoanele fizice care au depus la CEC, pînă la 1 noiembrie 1990, diverse sume de bani aflate încă în depozitul iniţial constituit, în vederea achiziţionării de autoturisme Dacia, au dreptul să obţină despăgubiri băneşti. Despăgubirile vor fi egale cu suma depusă la CEC, indexată cu nivelul indicelui ratei de inflaţie, calculat din data depunerii pînă în ziua achitării, din care se deduce dobînda legală bonificată de CEC pe perioada cît a fost acordată. Pentru acoperirea financiară a despăgubirilor băneşti, se vor acorda titluri de stat cu maturitate între unu şi doi ani. Titlurile de stat se vor acorda în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Despăgubirea deponenţilor a fost una din iniţiativele parlamentare considerate de către Guvern ca o măsură care ar putea afecta ţinta de deficit din acest an. Ministrul Finanţelor a adresat, în primăvara acestui an, o scrisoare Parlamentului prin care avertiza că "Ministerul Finanţelor nu mai poate face faţă numeroaselor iniţiative ale Parlamentului cu un impact financiar major asupra deficitului bugetar".