Depozit Gold cu bonus în funcţie de cotaţia aurului, la BCR

BCR a lansat un nou produs de economisire şi investiţie structurat - seria Gold - cu opţiune, al cărui randament se va calcula în funcţie de evoluţia cotaţiilor aurului pe piaţa de la Londra. Depozitul se constituie pentru o maturitate de şase luni, iar în perioada de vînzare, cu o durată de şapte zile calendaristice, banca plăteşte o dobîndă de 8% pe an. La închiderea acestui termen începe perioada de existenţă, cînd dobînda este sub formă de bonus calculat în funcţie de evoluţia preţului aurului. Bonusul rezultă prin aplicarea unei cote reprezentînd 30% din diferenţa procentuală dintre cotaţia de la ora 15.00 de pe piaţa londoneză de la începutul perioadei de existenţă şi de la sfîrşitul perioadei de existenţă. \"Principalul avantaj al acestui produs constă în posibilitatea de obţinere a unor randamente de economisire net superioare depozitelor clasice, în condiţiile în care piaţa se reorientează către valori certe şi exigibile, caz în care este posibilă o apreciere importantă a aurului. Dacă preţul aurului scade, clientul îşi primeşte înapoi toţi banii\", a declarat directorul executiv al Direcţiei Dezvoltare, Afaceri şi Produse de Retail din BCR, Sorin Mititelu. Ca exemplu, o creştere a preţului aurului cu aproape 20% va însemna aplicarea unui randament pe suma depusă de 5,98%, ceea ce înseamnă o dobîndă anuală de 12% pe an. Suma minimă pentru deschiderea depozitului Gold este de 1.000 lei. Depozitul poate fi constituit în luna octombrie, în patru serii săptămînale, în cadrul unei promoţii.