Depozit în lei pentru microbişti, la BCR

Premieră avantajoasă pentru clienţii BCR iubitori de fotbal! BCR oferă un depozit în lei denumit Suporter EURO 2008, structurat cu opţiuni şi care beneficiază de o dobîndă potenţială atractivă, de 14,14%, formată din dobînda de bază de 9,14% (fixă, plătibilă la scadenţa depozitului), la care se adaugă un potenţial bonus la dobîndă de pînă la 5% (fix şi plătibil la data de 15 iulie 2008). Nivelul dobînzii de bază creşte în funcţie de rezultatele obţinute de echipa naţională de fotbal a României la Campionatului European de Fotbal EURO 2008. Clienţii pot opta pentru acest produs de economisire numai pînă la sfîrşitul lunii mai. Depozitul \"Suporter EURO 2008\" este un depozit la termen de 1 an, cu o dobîndă fixă de bază de 9,14% pe an, pentru toată perioada de existenţă, de 12 luni, între 1 iunie 2008 - 1 iunie 2009. Dobînda bonificată poate creşte cu 3% dacă echipa României va promova din grupa din care face parte la Campionatul European de Fotbal EURO 2008. Dacă reprezentativa României se califică în semifinalele EURO 2008, BCR acordă în plus clienţilor un bonus de 5% pe an, pentru toată perioada de existenţă a depozitului. Bonificaţia, tot fixă, se plăteşte clienţilor pe 15 iulie 2008. Suma minimă de constituire a depozitului \"Suporter EURO 2008\" este de 1.000 lei. De la data constituirii depozitului (în cursul lunii mai a.c.) pînă pe data de 31 mai 2008 - în aşa-numita perioadă de vînzare - clienţii beneficiază de o dobîndă standard fixă de 6 ,5% pe an.