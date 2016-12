Depozitele neconforme de deşeuri, sub lupă

Problemele provocate de gropile neconforme de gunoi continuă să fie o bătaie de cap pentru autorităţile locale şi judeţene, atât timp cât, în anumite zone, nu există încă locuri special amenajate conform directivelor europene de mediu pentru depozitarea şi colectarea deşeurilor. Specialiştii de mediu spun însă că fenomenul nu trebuie să surprindă după ce s-au închis gropile de gunoi din fiecare localitate, chiar dacă fiecare administraţie locală a încheiat un contract cu o firmă care trebuie să preia deşeurile. La Medgidia de exemplu, mai multe persoane, printre care şi un şofer al Serviciului Gospodărire Urbană din cadrul Primăriei, au depozitat deşeuri la fosta groapă de gunoi, lângă gardul portului Medgidia şi la doar 50 de metri de o sursă de apă potabilă. Pentru că era afectată activitatea portuară, Administraţia Canalelor Navigabile (ACN) a transmis către Primăria Medgidia, Consiliul Judeţean Constanţa (CJC), Poliţia Medgidia şi Garda de Mediu Constanţa câte o adresă prin care atenţionează şi solicită tuturor instituţiilor menţionate să se sesizeze şi să acţioneze, Primăria fiind amendată cu 5.000 de lei. În urma adresei, CJC s-a sesizat şi a demarat o acţiune de control, pentru a lua măsurile care se impun. „În urma controlului, am observat că Primăria demarase deja propria anchetă şi că şoferul Primăriei, care a depozitat deşeurile într-o zonă nepermisă, îşi dăduse deja demisia. În plus, am sesizat că administraţia locală a luat deja măsurile pe care noi le-am cerut ulterior printr-o adresă“, a declarat inspectorul Direcţiei de Control din cadrul CJC Cristi Hagea, adăugând că, de la jumătatea lunii iulie, Primăria a dispus paza permanentă pe timp de zi şi periodică pe timp de noapte în zonă şi fuseseră date deja câteva amenzi unor persoane care au depozitat în zonă deşeuri. „Rolul CJC este de a supraveghea respectarea normelor de igienă şi monitorizarea zonei până la igienizarea acesteia“, a mai spus Hagea. Primăria a dat, de asemenea, asigurări că va asigura igienizarea zonei, însă, conform afirmaţiilor primarului Marian Iordache, fosta rampă de gunoi care exista în zonă va fi închisă în totalitate, potrivit normelor europene, abia după ce va fi implementat proiectul privind colectarea selectivă a deşeurilor şi construcţia unei staţii de sortare. „Firma care a câştigat licitaţia se va ocupa începând de la 1 noiembrie de implementarea proiectului şi sperăm ca, de la 1 mai 2011, la Medgidia, deşeurile să poată fi colectate selectiv. De acest proiect vor beneficia toate localităţile cuprinse în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Medgidia, din care fac parte 18 localităţi ale judeţului“, a declarat Iordache.