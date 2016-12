Depozitele online aduc câştiguri mai mari

NE MUTĂM PE NET Dobânzile la depozitele în lei constituite prin intermediul internet bankingului sunt, în medie, cu 1% mai mari faţă de cele făcute la ghişeu. La valută, diferenţa este de circa 0,5 puncte. Este o strategie de marketing special concepută pentru a încuraja tranziţia spre mediul online. „Serviciile electronice reduc costurile bancherilor şi clienţilor. O persoană care alege să facă economii prin internet banking sigur face şi alte operaţiuni (plăţi de facturi, transferuri între conturi etc), aşa că reducerea costurilor este importantă”, explică reprezentantul portalului Efin.ro Dragoş Cabat. Spre exemplu, cea mai mare bancă din sistem, BCR, oferă bonus de dobândă tuturor clienţilor care îşi fac un depozit prin Click 24 Banking şi Alo 24 Banking. Astfel, cei care constituie pe net depozitul Succes BCR beneficiază de o dobândă mai mare cu 0,25 puncte, de 4,25% pe an. În plus, banca nu mai percepe costuri pentru deschiderea, administrarea şi lichidarea depozitului. La rândul său, Volksbank oferă dobânzi mai mari cu 0,25% la lei, respectiv cu 0,15% la euro, comparativ cu cele standard. Depozitul Sigur, deschis online, aduce un câştig anual de 6,5% la lei şi de 4,3% la euro. Pentru economiile lunare, dobânzile „online” sunt de 5,75% la lei şi de 3,4% la euro. Banca nu percepe comision la retragerea numerarului la scadenţă (plus încă două zile lucrătoare după).

SINGURA ŞANSĂ Bonusul de 0,25% se păstrează şi la Millenium Bank, în cazul economiilor în lei. La euro, câştigul suplimentar este de 0,15 puncte. Spre exemplu, economiile mai mici de 20.000 lei constituite prin internet banking au dobânzi cuprinse între 4 şi 5,5% pe an. La euro, randamentul este de 1,65 - 2,65%. Credit Europe Bank este o altă bancă din România care încurajează deschiderea online a depozitelor, oferind plusuri de 1% la dobândă (pentru lei), respectiv 0,5% (pentru euro). Interesant este că depozitul poate fi deschis doar cu actul de identitate, iar suma minimă acceptată este de 300 lei/100 euro/100 dolari. Astfel, câştigul clienţilor este de 6,5 - 6,75% la lei, 3,5 - 3,75% la euro, respectiv 2,25 - 2,65% la dolari. Şi Garanti Bank se aliniază la noul trend, oferind dobânzi mai mari cu 0,25 puncte pentru depozitele „electronice”. Suma minimă acceptată este de 200 lei/euro/dolari, iar comisionul de retragere la scadenţă este zero. Câştigurile se ridică la 5,75 - 5,95% la lei, 2,55 - 2,8% la euro şi 2,45 - 2,85% la dolari. În condiţiile curente, în care taxarea depozitelor din băncile cipriote a generat un nou val de ură împotriva sistemului, oferirea de dobânzi mai mari este singura metodă prin care bancherii pot lua de la populaţie banii atât de necesari pentru restartarea creditării.