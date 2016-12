Depoziţiile vedetelor britanice despre practicile mass-media

MĂRTURII ACUZATOARE În faţa unei comisii care investighează practicile mass-media în Marea Britanie, vedetele britanice s-au plâns de tratamentul la care au fost supuse. De exemplu, scriitoarea J.K. Rowling, autoarea romanelor din seria ”Harry Potter”, a declarat că a fost nevoită să se mute după publicarea în presa engleză a unei fotografii a casei sale. O fotografie ce prezenta reşedinţa scriitoarei, ce includea numele străzii acesteia, a fost publicată în presa britanică. ”De atunci, a devenit de neconceput să mai rămân în acea casă”, a declarat J.K. Rowling. Aceasta a acuzat, totodată, presa de intruziune în viaţa fiicei sale, pe atunci de 5 ani. ”Am deschis ghiozdanul într-o seară şi am găsit un plic care îmi era adresat. Scrisoarea provenea de la un jurnalist care încerca să mă contacteze”, a adăugat scriitoarea britanică, care s-a declarat bulversată de această descoperire. ”Există, pe de o parte, acei jurnalişti care îşi riscă viaţa pentru a relata evenimente din timpul războaielor, foametei sau a revoluţiilor, iar pe de altă parte, există acei oameni care se comportă într-o manieră ilegală şi mă întreb de ce li s-a dat acelaşi nume celor două categorii”, a declarat J.K. Rowling. Scriitoarea a făcut aceste declaraţii în cea de-a patra zi de audieri ale comisiei ce investighează practicile mass-media, înfiinţată în luna iulie, de premierul David Cameron, în urma scandalului interceptărilor telefonice ilegale practicate de tabloidul ”The News of the World”. Au mai fost audiaţi actorii Sienna Miller şi Hugh Grant şi fostul preşedinte al Federaţiei Internaţionale de Automobilism, Max Mosley.

PROTECŢIE ÎN FAŢA NEDREPTĂŢII Actriţa şi modelul Sienna Miller, care a obţinut deja, în justiţie, decizia de a i se plăti daune de 116.000 de euro pentru încălcarea vieţii private, a acuzat tabloidul ”The News of the World” că i-a piratat trei dintre telefoanele mobile, dar şi mesageria vocală. Aceasta a declarat în faţa comisiei că devenise complet paranoică, acuzându-i în mod nedrept pe membrii familiei şi pe prietenii ei că ar fi difuzat presei informaţii cu caracter privat. La rândul lui, Max Mosley a relatat coşmarul pe care l-a trăit atunci când a apelat la justiţie pentru a contesta un articol apărut în acelaşi tabloid, în 2008, în care se afirma că el ar fi participat la ”o orgie nazistă”. ”Am avut impresia că toate resursele News International erau mobilizate pentru a mă desfiinţa”, a declarat Max Mosley, fiul lui Oswald Mosley, liderul fasciştilor britanici în anii ’30. În iulie 2008, Înalta Curte din Londra i-a dat câştig de cauză lui Mosley, considerând că acea petrecere nu a avut un caracter nazist. Hugh Grant a acuzat la rândul său că i-au fost interceptate telefoanele şi că poliţia nu a luat nicio măsură când a raportat acest delict.

Tabloidul ”The News of the World” a fost acuzat că a interceptat ilegal telefoanele a peste 5.800 de persoane, pentru a-şi alimenta ”maşinăria de ştiri senzaţionale”. Tabloidul a fost închis în vara acestui an, în urma acestui scandal care a zguduit întregul imperiu de presă al magnatului Rupert Murdoch, News Corporation. Comisia îşi desfăşoară activitatea în paralel cu ancheta poliţiei, în scandalul interceptărilor telefonice practicate de tabloidul ”The News of the World” şi îşi va prezenta primele concluzii în septembrie 2012.