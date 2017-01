Depp, Law şi Farrell îl înlocuiesc pe Heath Ledger în ultimul film al acestuia

Actorii Johnny Depp, Jude Law şi Colin Farrell îl vor înlocui pe Heath Ledger în ultimul film al starului australian, “The Imaginarium of Doctor Parnassus”, rămas neterminat din cauza morţii premature a acestuia, informează variety.com. Filmul “The Imaginarium of Doctor Parnassus”, produs de William Vince, în regia lui Terry Gilliam, se filma la Londra, cînd Heath Ledger a fost descoperit mort, pe 22 ianuarie. Depp, Law şi Farrell vor juca rolul lui Ledger, Tony. În film, personajul lui Ledger este transportat în trei dimensiuni spaţio-temporale diferite. Aceste trei noi lumi, la care personajul lui Ledger are acces prin intermediul unei oglinzi paranormale, vor fi locuite de Depp, Law şi Farrell. Deocamdată, nu se ştie cînd vor fi reluate filmările, însă lansarea filmului a fost programată pentru 2009. În film mai apar Christopher Plummer, Tom Waits, Lily Cole, Andrew Garfield şi Verne Troyer. Gilliam şi Ledger au colaborat pentru prima dată în 2005, la filmul fantastic “Fraţii Grimm”.

Heath Ledger, nominalizat la premiile Oscar pentru rolul din “Brokeback Mountain”, în regia lui Ang Lee, a murit pe 22 ianuarie, în locuinţa sa din New York, la vîrsta de 28 de ani. Medicii legişti au stabilit că moartea actorului a survenit accidental, din cauza unei intoxicaţii acute provocate de efectele combinate a şase medicamente, antidepresive, analgezice şi anxiolitice. Heath Ledger a mai jucat în filme precum “Puterea dragostei” şi “Casanova”. Lungmetrajele “Brokeback Mountain”, “Fraţii Grimm” şi “Casanova” au fost selecţionate în 2005 la Festivalul de Film de la Veneţia, unde actorul a devenit o vedetă. În prezent, Heath Ledger poate fi urmărit pe marile ecrane în “I\'m Not There”, fiind unul dintre cei cîţiva actori care au jucat rolul lui Bob Dylan. Pe 18 iulie 2008 va fi lansat, în Statele Unite, penultimul film al actorului, “The Dark Knight”, cea mai recentă parte a francizei de succes “Batman”.