Depreciere de 0,25% a leului

Cursul de referinţă afişat, ieri, de BNR, a fost de 3,5324 lei/euro, ceea ce arată o depreciere a monedei naţionale cu aproape un ban (0,25%) faţă de cursul afişat în ziua anterioară, de 3,5238 lei/euro. Moneda naţională a deschis şedinţa de ieri la cotaţii de 3,5150 lei/euro, însă ulterior s-a depreciat brusc, paritatea depăşind 3,54 lei/euro. Pe parcursul întregii zile, leul a oscilat în intervalul 3,5250 - 3,5300 unităţi/euro. Leul s-a stabilizat spre finalul şedinţei valutare de ieri în jurul nivelului de 3,5280 - 3,5314 unităţi/euro. BNR a afişat, joi, un nivel mediu al dobînzii la depozitele atrase pentru o zi de 7,45% pe an, mult sub cel de 9,99% pe an din şedinţa anterioară, iar pentru depozitele plasate pe o săptămînă, dobînda a coborît la 7,95% pe an, de la 10,49% pe an, cît era miercuri. Dobînzile interbancare de tip overnight s-au menţinut în jur de 8-10% pe an, nivel sub cel al dobînzii de politică monetară, de 10,25% pe an.