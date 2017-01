Depreciere uşoară a leului faţă de euro

Moneda naţională s-a depreciat, ieri, faţă de moneda europeană cu 0,19% pînă la 3,1334 lei/euro, ca urmare a cîtorva ordine de cumpărare de valută din prima parte a zilei, susţin dealerii. "Au fost cîteva ordine de cumpărare de valută, care au depreciat puţin leul, dar cred că nevoia de valută a fost de natură comercială, nu speculativă. Pare să fie o zi fără intervenţii ale investitorilor nerezidenţi pe pieţele emergente, pentru că şi pe pieţele din regiune au fost tot mişcări de mică amploare", a spus Ciprian Mihai, şef de departament în cadrul trezoreriei Volksbank. Cursul afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR), de 3,1334 lei/euro, descrie o depreciere a monedei naţionale cu 58 de lei vechi (0,19%) faţă de euro, de la 3,1276 lei/euro, cît era joi.

Pe pieţele internaţionale, dolarul a oscilat, în prima parte a zilei, între 1,3777 şi 1,3808 dolari/euro, iar în jurul orei 13:30, ora României, cotaţia era de 1,3789 dolari/euro. Cursul afişat, ieri, de BNR arată o depreciere a monedei naţionale cu 86 de lei vechi (0,38%) faţă de dolar, de la 2,2634 lei/dolar, cît era joi, la 2,2720 lei/dolar. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 0,65% pe an faţă de 0,68% pe an, cît era în ziua precedentă, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a scăzut la 1,72% pe an, de la 1,84% pe an, cît era joi. Dobînzile interbancare locale la depozitele overnight (pentru o zi) în lei se menţin la 0,5-1,5% pe an, mult sub nivelul dobînzii de politică monetară, ca urmare a lichidităţii mari din piaţa monetară. Dealerii se aşteaptă ca dobînzile overnight să revină în apropierea nivelului de 7% pe an abia spre finalul următoarei săptămîni, după achitarea taxelor şi impozitelor către bugetul de stat şi odată cu începerea unei noi perioade de constituire a rezervelor minime obligatorii.