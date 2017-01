Deprecierea leului, vinovată de accentuarea inflaţiei

Deprecierea leului pune presiuni puternice pe inflaţie şi pe dobînda de politică monetară a BNR. Inflaţia se va tempera mai greu în lunile viitoare, iar decizia băncii centrale privind majorarea sau păstrarea nivelului dobînzii cheie în ultima şedinţă de politică monetară din acest an (30 octombrie) va fi mai complicată. Rata anuală a inflaţiei s-a temperat, în septembrie, pînă la 7,3%, iar preţurile de consum au crescut cu 0,40%, faţă de luna anterioară, ca urmare a majorării tarifelor la servicii cu 1,05%, la produse alimentare cu 0,33% şi la mărfuri nealimentare cu 0,19%, potrivit datelor INS. Ratarea ţintei inflaţiei este sigură în 2008 şi pare posibilă şi pentru anul viitor, dacă se va depăşi nivelul de 4 lei/euro pe cursul de schimb,n cred analiştii. Analistul Credit Europe Bank, Georgiana Constantinescu, spune că inflaţia în septembrie a fost peste aşteptări, în condiţiile în care au existat creşteri de preţuri neaşteptate, la unele categorii de alimente, precum lactatele. \"Pentru lunile următoare se anunţă presiuni sporite din partea patronatelor de producători, în sensul scumpirii cărnii, pîinii sau zahărului, din cauza deprecierii leului\", a declarat Constantinescu. Nevoia de lei pe piaţă poate detemina BNR să decidă scăderea rezervelor minime obligatorii, la pasivele în lei, posibil şi la cele în valută. Băncile din România sînt obligate să depună lunar, la BNR, 20% din pasivele în lei, respectiv 40% din pasivele în valută cu scadenţa reziduală mai mică de doi ani, sub formă de rezerve minime obligatorii. Revenind la dobînda de politică monetară, mulţi analişti mizează pe o majorare a acesteia în octombrie, pînă la 10,50% pe an şi spun că o decizie de a nu înăspri dobînda cheie în acest an din partea BNR ar constitui o strategie imprudentă, care ar anula eforturile recente ale băncii centrale, de a-şi creşte credibilitatea, dar recunosc că \"există incertitudini în privinţa disponibilităţii BNR de a continua înăsprirea majorările de dobîndă\". Economistul şef al BRD-SocGen, Florian Libocor este de altă părere faţă de majoritatea economiştilor şi BNR ar putea reduce dobînda de politică monetară, fie în ultima şedinţă din acest an, fie în prima din anul viitor, la nivelul de 10%.