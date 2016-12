Deputat PMP cercetat sub control judiciar

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus cercetarea sub control judiciar a deputatului Florin Popescu, care este suspectat de fapte de corupţie. Decizia vine după ce colegii săi parlamentari au respins, săptămâna trecută, cererea de încuviinţare a arestării preventive. Câtă vreme se află sub control judiciar, Popescu are obligaţia de a se prezenta la organele de urmărire penală de fiecare dată când este solicitat. În plus, el nu are voie să părăsească ţara decât cu acordul procurorului competent, nu are voie să comunice în niciun fel cu martorii audiaţi în acest caz şi are obligaţia să anunţe autorităţile în caz că îşi schimbă domiciliul. Dacă nu va respecta aceste reguli, deputatul riscă să fie arestat la domiciliu sau preventiv. Florin Popescu este urmărit penal după ce s-a constatat că, în perioada sărbătorilor de Paşte din 2012, şi-a folosit influenţa pentru a obţine câteva zeci de tone de pui grill, în valoare de peste 400.000 de lei. Puii urmau să fie distribuiţi în scop electoral dâmboviţenilor, se arată în cererea pe care a depus-o DNA la Parlament.