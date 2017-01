Deputaţii Alexandru Mazăre şi Eduard Martin ajută încă o familie să-şi construiască o casă

După cazul de la Techirghiol, în care deputaţii Alexandru Mazăre şi Eduard Martin au ajutat o tînără, mamă a doi copii, să-şi construiască propria casă, parlamentarii constănţeni s-au implicat într-un nou act umanitar. De această dată, o tînără familie din Topraisar, Adrian Costel şi Georgiana Amălinei, alături de copilulul lor de numai 11 luni, a fost ajutată de deputaţii Alexandru Mazăre şi Eduard Martin să-şi construiască propria locuinţă. Ei s-au implicat pentru găsirea unor sponsori care să vină în sprijinul tinerei familii tot în urma unui demers jurnalistic. Cazul familiei Amălinei i-a impresionat pe finanţatori, care au acordat gratuit familiei materialele necesare constuirii unei case cu patru camere (dormitor, living, baie şi bucătărie). În afara investitorilor, în sprijinul familiei Amălinei a venit şi Primăria Topraisar, care le-a acordat, cu titlu gratuit, conform Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, un lot de 500 de metri pătraţi, urmînd ca, în perioada următoare, aministraţia locală să deruleze proiecte pentru introducerea reţelelor de apă, canalizare şi a reţelei de electricitate pe acest teren. Costel Amălinei, de 23 de ani, a declarat că mulţumeşte din suflet pentru ajutorul acordat de sponsorii găsiţi de parlamentarii Alexandru Mazăre şi Eduard Martin. „Locuim alături de alte 10 persoane într-o casă cu trei camere, care a aparţinut fostului IAS din localitate. Condiţiile în care locuiam erau improprii pentru dezvoltarea unei familii normale. Ca printr-o minune, am primit ajutorul deputaţilor Alexandru Mazăre şi Eduard Martin, care au reuşit să găsească oameni generoşi. Este un gest care nu poate fi măsurat în cuvinte. Nici nu ştiu ce să mai zic. Eu nu am puterea financiară de a construi o casă, dar iată că pe lume se întîmplă şi minuni. Sper ca şi alţii să aibă norocul familiei mele”, a spus Adrian Costel Amălinei. „M-a impresionat faptul că o tînără familie locuieşte într-o casă cu alte 10 persoane. Am încercat să le dăm un mic ajutor, pentru a avea o şansă în viaţă. Prin acest ajutor am legat o familie tînără de satul românesc. Trebuie să lansăm la nivelul judeţului, şi nu numai, cu sprijinul masiv al Guvernului şi al Consiliului Judeţean, un proiect de construcţie de locuinţe pentru tineri”, a spus deputatul Alexandru Mazăre. El a precizat că, în cazul în care social democraţii vin la Guvernare, se intenţionează anularea TVA pentru locuinţele construite pentru tineri. De asemenea, Alexandru Mazăre a subliniat că se impune şi o discuţie serioasă la nivel central pentru reglmentarea situaţiei creditelor bancare, el opinînd că regulile de creditare sînt excesiv de restrictive, lucru care afectează grav economia naţională. El a mai spus că viitoare guvernare trebuie să fie mult mai atentă şi la problema locativă a tinerilor de la sate: „Dacă sînt programele privind construcţia locuinţelor ieftine pentru tinerii de la oraş, nu trebuie să-i uităm pe cei de la sate”. La rîndul său, Eduard Martin a precizat că familia Amălinei trebuia ajutată deoarece locuia în condiţii grele, alături de alte 10 persoane. „Sînt la început de drum şi trebuie ajutaţi, mai ales că pînă în prezent au stat în condiţii grele. Cu această locuinţă, tînăra familie va avea o viaţă liniştită şi lipsită de grija spaţiului locativ, poate cea mai importantă problemă a tinerilor din România”, a spus Eduard Martin.