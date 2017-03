Deputații au la dispoziție o parcare pentru biciclete dar puțini o folosesc

Deputaţii au la dispoziţie nu doar o parcare pentru maşini, ci şi una pentru biciclete, începând cu săptămâna aceasta, a declarat, vineri, pentru Mediafax, secretarul Camerei Deputaţilor, Silvia Mihalcea, liderii parlamentari afirmând că merg pe bicicletă, însă, nu şi la Parlament, cu excepţia USR.

„Este vorba despre o iniţiativă a Secretariatului General de a suplimenta numărul de rastele, astfel încât acestea să poată deservi şi intrarea de la S1 (folosită în special de deputaţi-n.r.). Ele sunt scalabile şi în funcţie de necesităţi putem adapta numărul. Dacă cererea va fi mai mare vom putea mări numărul. Rastelele au fost montate marţi, urmând să fie şi semnalizate corespunzător”, a declarat secretarul general al Camerei Deputaţilor, Silvia Mihalcea, precizând că astfel de rastele existat deja la intrarea S2, folosită de regulă de angajaţii instituţiei.

Ratelele au fost executate de personalul tehnic al Camerei Deputaţilor cu materialele pe care instituţia le avea în dotare, a precizat secretarul general.

„Nu este vorba despre o investiţie propriu zisă. Ele au fost excutate de către colegii mei, personalul de specialitate de la secţia tehnică, folosind materialele pe care le aveau deja în magaziile noastre. Este normal să încurajăm astfel de comportamente sănătoase”, a mai spus secretarul general al Camerei Deputaţilor.

Parcarea de biciclete a fost solicitată de mai mulţi deputaţi în discuţii informale, dar şi în şedinţa Biroului permanent, a precizat Silvia Mihalcea.

Potrivit stenogramei Biroului permanent, deputaţii au discutat în şedinţa din data de 6 martie despre necesitatea amplasării unei parcări pentru biciclete la intrarea S1, deputatul PMP Valeriu Steriu susţinând că Secretariatul General "i-a luat-o înainte".

„Mi-a luat-o înainte Secretariatul general; solicitasem o parcare pentru biciclete, sunt mulţi parlamentari care doresc să vină cu bicicleta în acest sezon. Înţeleg că săptămâna viitoare o avem deja gata şi apreciez”, a declarat Valeriu Steriu, în Biroul permanent, potrivit stenogramei din 6 martie.

„Prin forţe proprii o vom face”, i-a răspuns secretarul general al Camerei Deputaţilor, potrivit sursei citate.

Liderii grupurilor parlamentare din Camera Deputaţilor au declarat, pentru Mediafax, că folosesc bicicleta în timpul liber, dar nu şi la Parlament, cu excepţia USR şi PMP, în timp ce liderul UDMR Korodi Attila a susţinut are tot timpul o bicicletă în portbagaj şi că ar fi binevenit şi un punct de bike sharing pentru deputaţii care nu au o bicicletă în Bucureşti.

Liderul deputaţilor PNL, Raluca Turcan a afirmat că merge "kilometrii întregi" cu bicicleta, însă, ar fi “o ruletă rusească” să parcurgă distanța Mogoşoaia - centrul Bucureștiului pe două roţi, apreciind proiectul ca fiind “fantezist” pentru că deputaţii nu îşi pot schimba ţinuta la Parlament, iar Bucureștiul nu are trasee de bicicletă.

“Mai bine parlamentarii ar face presiune pe primăria Bucureștiului să fluidizeze traficul şi să cheltuiască eficient şi transparent banii pentru drumuri”, a mai spus Raluca Turcan.

Viceliderul Grupului parlamentar USR deputatul Costette Chichirău a declarat, pentru Mediafax, că parcarea de biciclete este deja folosită de aleşii USR care vor să facă mişcare şi să polueze mai puţin.

“A fost solicitată şi de colegii noştri din USR. Deja câţiva (parlamentari USR-n.r.) o folosesc. Eu încă nu am bicicletă în Bucureşti, dar poate când se va mai încălzi vremea îmi voi cumpăra bicicletă şi o voi folosi şi eu. Acum vin pe jos la serviciu. Încercăm să facem cât mai multă mişcare, ori pe jos, ori cu bicicleta şi să poluăm mai puţin”, a declarat deputatul USR, Cosette Chichirău, pentru Mediafax.

Deputatul PMP Valeriu Steriu s-a declarat plăcut surprins de iniţiativă, afirmând că şi-a încurajat colegii să vină la Parlament cu bicicleta.

“Am rămas şi eu plăcut surprins. Pe de-o parte am avut iniţiativa cam în acelaşi timp şi eu să mă adresez Biroului Permanent, dar şi Secretariatul General a fost pregătit imediat cu răspunsul, spunând că vor da în lucru rapid două locuri pentru a lega bicicleta care vor fi şi apărate de ploaie. (…) Este o primă bicicletă răzleaţă, legată acolo. M-a bucurat că cineva vine cu bicicleta la Parlament”, a declarat deputatul PMP Valeriu Steriu, precizând că săptămâna viitoare dacă vremea va fi frumoasă va veni cu bicicleta la Parlament.

Deputatul PMP a spus că va merge cu bicicleta de câte ori poate pentru că “nu mai răzbeşte” cu traficul din Bucureşti.

Liderul Grupului parlamentar al UDMR, Korodi Attila, a declarat, pentru Mediafax, că parcarea este utilă, încurajând şi implementare unui sistem bike sharing.

“Eu am o bicicletă pliabilă Brompton pe care o țin în portbagaj. Asta înseamnă că o am întotdeauna la Parlament, în mașină. Sunt momente în care o folosesc. Cred ca (parcarea-n.r.) va fi utila mai mult pentru colegii cu domiciliul în Bucureşti sau dacă va fi și un punct de bike sharering pentru că cei din ţară nu au toți, adică aproape nimeni nu are în portbagaj o bicicletă. Și mai este staful tehnic a Camerei Deputaţilor, dar şi cei care locuiesc și lucrează în oraş”, a declarat deputatul UDMR Korodi Attila.

Deputatul UDMR a spus că este bine că va exista infrastructură pentru biciclişti.

“E ca și cu autostrăzile, până nu erau nu era cine să folosească”, a spus Korodi Attila.

Deputatul UDMR Kelemen Hunor a declarat şi el că susţine iniţiativa amplasării unei parcări pentru biciclete la intrarea S1, a Camerei Deputaţilor.

“Susţin şi eu această iniţiativă. În Bucureşti eu nu folosesc bicicleta, dar acasă, la Cluj, da”, a declarat Kelemen Hunor, pentru Mediafax.

Liderul deputaţilor PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că şi-ar dori să vină la Parlament cu bicicleta, dar “este un pic cam complicat cu ţinuta”.

“O idee foarte bună! Mi-aş dori să vin cu bicicleta dar este un pic cam complicat cu ţinuta. În timpul liber şi în vacanţe folosec bicicleta”, a spus Marcel Ciolacu.

“Astept să se facă vremea frumosă să scot Pegasul”, a afirmat secretarul Grupului ALDE, deputatul Damian Florea, întrebat dacă i se pare utilă parcarea de biciclete ampasată la intrarea S1.

Săptămâna viitoare comisiile de specialitate vor dezbate proiectul privind acordarea unor subvenții sub forma tichetelor de bicicletă angajaţilor care vor să folosească bicicleta pentru deplasările între domiciliu și locul de muncă și/sau pentru deplasările în scop profesional, iniţiat de deputatul PMP Valeriu Steriu.

Subvenţiile acordate în valoare de maxim 1500 de lei o dată la 3 ani ar putea fi utilizate de angajați atât pentru achiziționarea de biciclete, cât și pentru accesorii, piese de schimb, unelte, produse de intreținere sau echipamentul pe care îl poartă ciclistul.

Proiectul a fost adoptat de Senat, Camera Deputaţiilor fiind for decizional. Guvernul a decis, în ședinta din 2 martie, să nu susțină propunerea legislativă privind tichetele de bicicletă, invocând impactul bugetar pe care l-ar avea acordarea acestor subvenții sub forma de tichete valorice întregului personal contractual din sectorul bugetar, estimat de Guvern la 1,2 miliarde lei.