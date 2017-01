Deputații din Comisia Economică au votat pentru demiterea președintelui ASF

Deputații din Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare i-au cerut, luni, demisia președintelui Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Mișu Negrițoiu, și, pentru că nu au primit niciun răspuns la această solicitare, au votat începerea procedurilor legale pentru demiterea acestuia.

"Parlamentari din toate partidele politice i-au cerut explicit demisia de onoare președintelui ASF și nu și-a dat-o, ba chiar ne-a anunțat că nu o va face. Propun să demarăm procedura parlamentară de demitere", a spus deputatul PNL Andreea Paul.

La rândul său, președintele comisiei, Mihai Tudose, a declarat că hârtiile sunt pe circuit pentru procedura parlamentară de demitere.

"Noi mai putem răbda, dar 5,5 milioane de clienți, nu!", a afirmat Tudose.

Deputații i-au reproșat președintelui ASF, printre altele, că nu a rezolvat problema plafonării tarifelor RCA și, mai mult, prin tarifele maximale anunțate discriminează persoanele fizice care vor fi obligate să suporte prețuri mai mari pentru asigurarea auto obligatorie.

La aceste acuzații Mișu Negrițoiu a susținut că nu are ce să-și reproșeze și că oricine va veni în locul lui va trebui să facă exact același lucru pentru a asigura funcționarea pieței.

"Nu există soluții miracol. Dacă nu sunt eu, va fi altcineva care trebuie să facă aceste lucruri. (...) Eu am venit aici (la ASF — n. r.) pentru că am vrut să fac ceva. Am fost solicitat și mi s-a dat asigurarea că legea va fi respectată și că voi fi lăsat să fac ceea ce este de făcut. Mi-am închipuit că vin la o execuție publică, dar nu am făcut nimic din ce nu trebuia făcut. Dumneavoastră ați făcut o autoritate independentă și i-ați conferit stabilitate. Dumneavoastră trebuie să ne judecați", a susținut Negrițoiu.

Totodată, el a precizat că își asumă tot ceea ce a făcut, dar că este nevoie de timp pentru a așeza lucrurile într-o piață.