Deputaţii jurişti au amânat cu 30 zile decizia privind arestarea lui Păsat

Deputaţii din Comisia juridică au decis, ieri, amânarea cu 30 zile a discutării solicitării DNA de arestare preventivă a democrat liberalului Dan Păsat, care a explicat că are nevoie de timp pentru a-şi viziona dosarul de 6000 file şi de a-şi pregăti punctul de vedere. Deputatul PDL Dan Păsat a explicat, în faţa Comisiei juridice, că a depus cererea de amânare cu 30 zile a discutării cazului său, având in vedere că dosarul are 6000 file. “Consider că este o cerere pertinentă, corectă şi e dreptul meu personal de a face o apărare corectă. Eu trebuie să-mi pregătesc apărarea”, a susţinut pedelistul. El a adăugat că, în condiţiile în care începerea urmăririi penale în cazul său a fost declarată în urmă cu un an de zile, iar “dosarul este 99% terminat”, nu înţelege din ce motive, după un an, procurorii cer reţinerea şi arestarea.