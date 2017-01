Deputații nu mai adoptă legi pe nevăzute?

07:33:33 / 19 Februarie 2016

DURA LEX SED LEX ?

Legi nevazute , legi inutile , legi daunatoare , legi pentru favorizarea infractorilor polirici , legi si iar legi , toate menite sa justifice intr-un fel parazitismul " alesilor " care se fac ca lucreaza . Mai grav este faptul ca exista o inflatie de legi , mii , zeci de mii de legi , care duc in final la discreditarea legii . S-a ajuns la ceea ce Sartori numea " givernare prin legislatie ". Majoritatea legilor sunt in realitate acte si reglementari administrative , si acestea , la randul lor la fel de proaste si periculoase , fiind emise pentru a acoperi sau apara diverse interese . Inflatia de legi genereaza si o eficienta scazuta . Parlamentul nu este si nu trebuie sa fie fabrica de legi . Daca mai adaugam si abuzul de ordonante de urgenta , situatia devine si mai grava . Singurii care se bucura de situatia la care s-a ajuns sunt avocatii si clientela lor de toate categoriile . Si daca prin Justitie intelegem si Dreptate , atunci nu e rau sa ne mai amintim si de parerea lui Eminescu : " Spuneti-mi cei dreptatea ? - Cei tari se ingradira Cu-averea si marirea in cercul lor de legi ; Prin bunuri ce furara , in veci vezi cum conspira Contra celor ce dansii la lucru-i osandira si le subjuga munca vietii lor intregi "