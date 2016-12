Deputaţii nu s-au decis ce votează exact în privinţa urmăririi penale a lui Năstase

Deputaţii au avut parte, ieri, de o zi plină de convulsii politice şi procedurale, pe fondul dezbaterii solicitării procurorului general al României, Codruţa Kovesi, de reluare a votului privind avizul pentru începerea urmăririi penale a deputatului PSD Adrian Năstase în dosarul Zambaccian. Discuţiile legate de solicitarea procurorului general au fost presărate cu “preţioasele” condimente ale politichiei dîmboviţene, din care nu au lipsit decît vestitele demonstraţii cu pancarte şi fulare puse la cale de tribunul Corneliu Vadim Tudor. S-a luat pauză de consultări, s-au spus cuvinte grele, grupuri parlamentare au părăsit sala, s-au cerut demisii ba, mai mult, s-a amînat decizia pentru o viitoare şedinţă de plen. Pentru început, la puţin timp după începerea dezbaterilor, Camera Deputaţilor şi-a suspendat activitatea pentru o pauză de consultări, după discuţii aprige pe teme de procedură, în care principalul argument a fost lipsa proiectului privindu-l pe Năstase din mapele deputaţilor. Printre altele, deputatul PSD Bogdan Niculescu Duvăz i-a cerut preşedintelui Camerei, Roberta Anastase, să conducă \"imparţial şi nu partizan\" şedinţa, subliniind că în Comisia de regulament a Camerei s-a votat cu o majoritate de 80% inadmisibilitatea cererii procurorului general. În pauza de consultări, reprezentanţii PD-L în Biroul Permanent al Camerei au susţinut că plenul ar trebui să se pronunţe asupra începerii urmăririi penale a lui Năstase. În schimb, social democraţii din acelaşi for executiv au fost de părere că un astfel de vot a fost dat deja de Camera Deputaţilor, iar plenul Camerei ar trebui să analizeze punctul de vedere al Comisiei pentru regulament, care consideră că solicitarea procurorului general privind reluarea votului în Cameră pe tema lui Năstase este \"inadmisibilă\". La reluarea dezbaterilor, Năstase a avertizat că votul cerut de pedelişti crează un precedent periculos: “Nu am o problemă cu justiţia, sînt obişnuit şi pregătit, dar se creează un precedent inadmisibil”. El a arătat că nu se poate solicita reluarea unui vot în baza unei decizii a Curţii Constituţionale care nu se poate aplica retroactiv, iar procurorul general ar putea fi demis pentru că a făcut o asemenea cerere. \"Dacă am avea un ministru de Justiţie serios, ar fi cerut demiterea procurorului general pentru că este inadmisibil să ceri reluarea unui vot\", a adăugat Năstase. El a arătat că, prin reluarea votului în cazul său s-ar crea un precedent periculos şi ar trebui revotate 620 de hotărîri ale Camerei Deputaţilor. După numeroase replici între politicieni vizînd implicarea şefului statului în solicitarea Kodruţei Kovesi sau modul în care Năstase ar încerca să dezinformeze Biroul Permanent al Camerei, reprezentanţii PSD, UDMR şi ai PNL au anunţat că părăsesc lucrările forului legislativ, nemulţumiţi de modul în care preşedintele Camerei Deputaţilor, Roberta Anastase, a condus şedinţa. După plecarea celor trei grupuri parlamentare, şedinţa s-a suspendat din lipsă de cvorum, iar secretarul Camerei Deputaţilor, Sever Voinescu, a declarat că Biroul Permanent al Camerei va decide astăzi care sînt paşii de urmat în privinţa dezbaterii.