Deputaţii PSD de Constanţa au reuşit să aducă judeţului 20 de milioane de lei

Deputatul PSD de Constanţa Eduard Martin a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, la care a participat alături de deputatul social democrat Alexandru Mazăre, că, în cadrul Comisiei Buget - Finanţe, din care face parte, au avut loc dezbateri aprinse legate de bugetul de stat pe 2008, dar rezultatul discuţiilor a dus la formarea unui buget echilibrat, care, în opinia sa, va reuşi să rezolve multe probleme sociale. Martin a spus că PSD a reuşit să impună în urma discuţiilor mai multe măsuri cu tentă socială. “Vorbim de extinderea programului Cornul şi laptele la clasele V - VIII, lucru care a fost aprobat de actualul Guvern la insistenţele noastre, de creşterea alocaţiei pentru copii la 40 de lei pe lună, de la 25 de lei, de pensia pentru soţul supravieţuitor, de decontarea tichetelor CFR neutilizate de către pensionari, de creşterea comisionului Poştei de la 0,75, la 1,03%, de creşterea fondului de salarii din învăţămînt cu 7.000 de miliarde de lei vechi, de creşterea fondului pentru accidente şi risc de la 0,4%, la 2%, aplicîndu-se la salariul fiecărui angajat, de creşterea la 6% a fondului pentru învăţămînt şi de creşterea la 3% din PIB pentru agricultură. Această mărire de 3% din PIB se va simţi în acordarea unor subvenţii. În Comisia de Buget - Finanţe, alături de colegii mei, deputaţii Coprneliu Dida şi Alexandru Mazăre, am semnat o serie de amendamente pentru judeţul Constanţa“, a spus Eduard Martin. Parlamentarul a precizat că amendamentele au fost aprobate în mare măsură în urma implicării deputaţilor PSD şi a deputatului PNL Gheorghe Dragomir. “S-a reuşit atragerea de fonduri pentru repararea bisericilor (600.000 de lei), şcolilor (2.000.0000 de lei), dar şi a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Spitalul Judeţean va primi în 2008, în urma unui amendament, 3,5 milioane de lei. Este o sumă mică faţă de ceea ce am solicitat. Noi am cerut 12 milioane de lei“, a spus Martin. El a mai afirmat că, la capitolul sume defalcate integral pentru echilibrarea bugetelor locale, s-au alocat Consiliului Judeţean Constanţa 16 milioane de lei în plus faţă de ceea ce se prevăzuse iniţial. Banii vor fi distribuiţi către bugetele locale ale diverselor unităţi teritorial - administrative din judeţ, în funcţie de necesităţi. “PSD a atins în urma negocierilor toate ţintele pe care şi le-a propus sau parte din ele. PSD nu a minţit atunci cînd a spus că nu va vota bugetul pînă nu se vor adopta şi accepta aceste amendamente. S-au făcut acuzaţii că Guvernul PNL serveşte clientela politică. Nu, sînt bani de proiecte, sînt bani pentru judeţul Constanţa, pentru proiecte care sînt necesare. Nu cred că putem fi acuzaţi că am făcut un pact cu PNL în favoarea PSD“, a spus Martin. Deputatul a adăugat că s-a reuşit atragerea a 20 din cele 50 milioane de lei cerute pentru judeţul Constanţa.

Alexandru Mazăre acuză PD de ipocrizie

La rîndul lui, Alexandru Mazăre a spus că respinge afirmaţiile celor de la PD, care au acuzat autorităţile locale social - democrate că ar fi primit sume importante pe 2008 în schimbul aprobării bugetului de stat. Alexandru Mazăre a precizat că această afirmaţie este descalificabilă în condiţiile în care primăriile democrate au primit, timp de doi ani, fonduri enorme. În acest sens, deputatul a precizat că la ultima rectificare de buget, din 17 decembrie 2007, pentru judeţul Constanţa au fost aprobate 51 de miliarde de lei vechi pentru 30 de primării social - democrate, 55 de miliarde de lei pentru 14 localităţi cu primari PNL şi alte 32 de miliarde de lei pentru doar două localităţi, unde sînt primari PD (Costineşti şi Valu lui Traian). “Domnii din opoziţie ( PD) care ţipă ca din gură de şarpe că sînt dezavantajaţi politic şi că sînt trataţi diferenţiat, adică exact ceea ce au făcut cînd erau în Guvern, vor primi 32 de miliarde de lei pentru numai două localităţi, Valu lui Traian şi Costineşti“, a exemplificat Alexandu Mazăre. El a mai spus că, în trecut, mai multe judeţe controlate de PD au primit fonduri mult mai mari faţă de judeţul Constanţa, care are o populaţia de două ori mai numeroasă decît acestea. De aceeaşi părere este şi prim-vicepreşedintele PSD Constanţa, Nicuşor Constantinescu, care s-a arătat indignat de faptul că Primările Valu lui Traian şi Costineşti au primit aproape 40% din fondurile alocate în această lună pentru judeţul Constanţa, în condiţiile în care restul de 60% s-a împărţit la 34 de localităţi cu primari PSD şi PNL. Alexandru Mazăre a mai spus că bugetul pe 2008 nu este neapărat unul agreat 100%. “Este un buget din care noi am obţinut maximum posibil, dincolo de negocierea care s-a făcut la nivel central pe anumite politici sociale. Reprezentanţii PSD Constanţa în Parlament au reuşit, pentru prima oară după schimbarea de regim din 2004, să vină în faţa alegătorilor şi să le spună că, de data aceasta, avem un buget al normalităţii“, a adăugat Alexandru Mazăre.