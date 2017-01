Deputatul Cristian Rizea, bun de plată

Scăpat de colegii din Parlament de arestul preventiv, deputatul Cristian Rizea, cercetat, printre altele, pentru trafic de influenţă și spălare de bani, a fost plasat de procurorii DNA sub control judiciar. Mai mult, procurorii i-au adus lui Rizea la cunoștință că are de achitat o cauțiune de 1,5 milioane de lei, pe care trebuie să o plătească până săptămâna viitoare. În caz contrar, DNA poate cere din nou Parlamentului ridicarea imunității lui Rizea, în vederea reținerii și arestării. Interesant este că deputatul PSD a scăpat de arestul preventiv printr-o minciună spusă în plenul Camerei Deputaților. El a zis că, dacă va fi arestat, își va pierde copilul pe care îl are în proces de adopție. Numai că, surpriză, procesul s-a încheiat demult, copilul fiind deja al familiei Rizea.