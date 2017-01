Deputatul de Constanţa Gelil Eserghep s-a înscris în PC

Fostul deputat PRM Gelil Eserghep a intrat, ieri, în rîndul conservatorilor. El susţine că s-a decis să intre tocmai în PC pentru că are relaţii foarte bune cu membrii acestui partid, atît la centru, cît şi în Constanţa. „Mă înţeleg foarte bine cu şeful PC de la Constanţa, Ion Mincă, şi cu preşedintele partidului, Daniela Popa”, a declarat Eserghep. Deputatul a spus că încă nu s-a hotărît dacă va candida sau nu pentru o funcţie în Parlamentul României, însă este conştient că împreună cu partidul are mult de lucru „pentru a putea cîştiga alegerile parlamentare din toamnă”. Eserghep a fost prezentat ieri, într-o conferinţă de presă, de liderul grupului PC din Senat, Sabin Cutaş, care a anunţat că vor adera la PC şi alte persoane. Alături de fostul deputat PRM s-au înscris în PC şi vicepreşedintele PRM Tulcea, Stelian Găvruş, precum şi mai mulţi lideri ai filialei PRM Iaşi. Cutaş a precizat că noii veniţi nu au negociat nimic cînd s-au înscris în PC, ci au venit din convingere şi nu se pune problema unor negocieri pentru a coopta alţi membri ai PRM. \"Ne interesează să crească valoarea PC în teritoriu şi la centru. Nu poate veni în partid oricine, nu e nicio negociere. Dar, am spus că acesta e doar începutul şi mai sînt cîteva persoane de bună calitate care se vor înscrie în PC\", a adăugat Cutaş,