Deputatul Florin Gheorghe și-a dat demisia din PMP

DECIZIE În decembrie 2012, Florin Gheorghe a fost ales deputat din partea PDL Constanța. Un an mai târziu el părăsea formațiunea lui Blaga și se muta cu tot cu bagaje la noua jucărie prezidențială, creată special pentru Elena Udrea - PMP. Numai că, nici aici nu a făcut prea mulți purici. Aflat într-un război rece cu președintele Organizației Județene Constanța a PMP, Claudiu Palaz, deputatul constănțean Florin Gheorghe și-a dat, ieri, demisia din PMP. Parlamentarul a declarat că este dezamăgit de ceea ce se întâmplă în interiorul formațiunii conduse de Elena Udrea. „Mi-am înaintat demisia din PMP şi vă spun sincer că am făcut-o cu mare mâhnire. PMP a fost unul dintre proiectele în care am crezut cu toată puterea şi pentru care am făcut tot ceea ce mi-a stat în putinţă pentru ca valorile şi obiectivele pe care ni le-am propus la început să devină şi realitate. Din păcate, cel puţin la Constanţa, PMP s-a îndepărtat cu totul de obiectivul nostru central, de a face o politică onestă şi corectă. Dimpotrivă, la Constanţa s-au înrădăcinat exact aceleaşi obiceiuri pentru care am părăsit PDL. Mai mult, aşa cum am motivat şi în demisie, în organizaţia PMP de la Constanţa nu am fost şi nu sunt dorit de actualul preşedinte, care a făcut tot ce i-a stat în putere ca să mă excludă din partid. Dacă eu sunt răul cel mare din PMP Constanţa, înseamnă că de mâine, fără Florin Gheorghe, organizaţia va exploda de simpatie publică”, a spus Gheorghe.

OFERTE Întrebat ce va face în continuare, deputatul a afirmat că va rămâne independent, dar că nu duce lipsă de oferte. ”Am fost contactat de UNPR, PLR și chiar PDL. Însă, nicuna dintre aceste formațiuni nu mă interesează deocamdată”, a punctat parlamentarul.