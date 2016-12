Deputatul Ion Ochi, acuzat de luare de mită şi abuz în serviciu, pus sub control judiciar

Deputatul PSD Ion Ochi, acuzat de luare de mită şi abuz în serviciu, pentru că în perioada în care a fost vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Braşov ar fi aprobat contracte cu dedicaţie, a fost pus sub control judiciar de DNA, el spunând că i se pare ”o măsură firească”. Deputatul Ion Ochi a venit, joi, în jurul orei 11.00, la sediul DNA Brașov, însoţit de doi avocaţi, iar după o jumătate de oră a ieşit, el declarând jurnaliştilor că procurorii au dispus controlul judiciar în cazul său. ”S-a dispus controlul judiciar. Mi se pare o măsură firească pe care o au şi alţi coinculpaţi în acest dosar. Voi respecta ceea ce s-a dispus şi mă voi prezenta şi la Poliţie, iar acolo mi se va aduce la cunoştinţă ce măsuri mi se impun. Deocamdată nu ştiu. Am nişte restricţii de a lua legătura cu anumite persoane din dosar şi le voi respecta“, a declarat Ion Ochi. Deputatul a mai spus că va veni în continaure în Parlament, deoarece nu are nicio restricţie în acest sens. ”O să mă duc în continaure la Parlament, pentru că nu am lipsit niciodată şi pentru că le-am promis colegilor mei că nu voi lipsi până la finalul mandatului“, a precizat Ion Ochi. Camera Deputaţilor a respins, ieri, cererea de încuviinţare a reţinerii şi arestării preventive a deputatului Ion Ochi, fiind înregistrate 108 voturi "pentru" şi 152 "împotrivă". Deputaţii s-au exprimat asupra solicitării DNA prin vot secret cu bile.