Deputatul PSD Ana Birchall, citată ca martor în dosarul Blair

Deputatul PSD Ana Birchall s-a prezentat, miercuri, la sediul DNA Ploiești, ea spunând la intrare că a fost citată ca martor.

Surse apropiate anchetei au declarat că ea a fost citată în dosarul care are legătură cu vizita fostului premier britanic Tony Blair în România, în 2012.

Fostul premier Victor Ponta, urmărit penal în acest dosar, a relatat, în septembrie, într-o postare pe Facebook, că inițiativa aducerii fostului prim-ministru britanic la București i-a aparținut Anei Birchall, pe atunci secretar internațional al PSD, devenită ulterior deputat PSD de Vaslui după alegerile din decembrie 2012, apoi au fost cooptate două fundații și Ambasada Regatului Unit la București, și că nu a știut cuantumul onorariului și nici nu i-a cerut bani lui Sebastian Ghiță pentru a-l promova candidat.

"Doamna Birchall a contactat Biroul lui Tony Blair printr-un prieten (fost coleg) britanic Matt Browne iar invitația a fost transmisă printr-o Fundație din SUA, Center for American Progress. Ulterior, la organizarea vizitei în România au fost cooptați Ambasadorul Marii Britanii la București și Fundația Multimedia condusă de Dan Sultănescu (care a fost agreată deoarece avusese colaborări anterioare atât cu Ambasada UK cât și cu PSD)". (...) Singurul aspect cu care Doamna Birchall m-a informat legat de alte cheltuieli a fost faptul că Dl Blair nu solicită onorariu, însă încurajează organizatorii din România să facă o donație către o fundație de caritate indicată de către domnia sa. Nefiind vorba de bani de la PSD, nu am cerut detalii și nici nu m-am implicat în vreun alt fel în acest aspect. Toate negocierile privind programul vizitei și partea de donații au fost purtate direct de către Ana Birchall cu biroul d-lui Blair din Londra, cu cele două Fundații care au organizat (Center for American Progress și Fundația Multimedia) și cu Ambasada Marii Britanii la București. Am aflat pentru prima dată suma donației, firma care a donat și beneficiarul din documentele anexate la dosarul penal de către DNA Ploiești", a arătat Victor Ponta.

Ulterior, deputatul PSD Ana Birchall a arătat că, în calitate de secretar internațional al PSD, era obligată în privința organizării unor evenimente.

"În calitate de secretar internațional al PSD era o obligație profesională de a propune organizarea unor evenimente, inclusiv cu invitați de marcă de peste hotare. În perioada întocmirii programului de evenimente internaționale pentru anul 2012 (respectiv noiembrie-decembrie 2011) propunerea realizării unei activități despre viitorul Uniunii Europene avându-l drept protagonist pe dl. Tony Blair a fost un gest firesc, având în vedere susținerea consecventă a domniei sale față de aderarea României la Uniunea Europeană. Totodată, vizita a fost un bun prilej de a pune Bucureștiul pe hartă, în discuțiile și întâlnirile oficiale susținute fiind abordate teme de interes general și nu chestiuni politice înguste", a precizat Ana Birchall pe Facebook.

Fiind persoana care a mijlocit dialogul inițial și schimbul de contacte între echipa Blair și fundația din România ce a făcut posibil evenimentul, Ana Birchall a precizat că implicarea sa ulterioară a vizat exclusiv elemente de agendă și protocol între care recomandări de potențiali invitați la dezbaterea publică, recomandări privind alegerea moderatorului dezbaterii, recomandări pentru posibile interviuri în mass-media românească, întâlniri de lucru cu ambasadorul Marii Britanii la București, întâmpinarea la aeroport alături de ambasadorul britanic a lui Tony Blair.

"În acest context, mi s-a transmis foarte limpede faptul că dl. Tony Blair nu va percepe onorariu, dar încurajează gazdele să sprijine o acțiune caritabilă indicată de domnia sa. Neavând legitimitatea și calitatea juridică să mă implic în aspectele de natură financiară am transmis fundației organizatoare din România mesajul echipei oaspetelui din Marea Britanie, pentru continuarea directă a dialogului, contribuția mea oprindu-se aici. Toate aspectele de ordin logistic ale vizitei au fost asigurate de echipa desemnată de Fundația gazdă din România, inclusiv formatul final al dezbaterii și lista aferentă de invitați. Regret faptul că un eveniment benefic pentru imaginea României a luat o asemenea turnură, însă consider oportun ca instituțiile abilitate să facă lumină, întrucât confuzia și anatemizarea sunt mult mai nocive. Precizez ca nu am nici o calitate în acest dosar", a încheiat deputatul PSD.