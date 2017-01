Deputatul PSD de Constanţa Corneliu Dida nu a făcut poliţie politică

Colegiul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS) ar fi decis, ieri, că deputatul PSD de Constanţa Corneliu Dida nu a colaborat cu Securitatea ca poliţie politică, potrivit precizărilor unor surse din interiorul instituţiei. Parlamentarul constănţean a aflat de la reprezentanţii mass media că a fost cercetat de CNSAS. „Mă surprinde că au anunţat aşa ceva, pentru că nu ştiu nimic despre cercetări şi nu am solicitat nimic în acest sens. Mă surprinde o asemenea ştire, dar nu mă surprinde conţinutul. Este posibil să am un dosar de urmărit, dar nu am absolut nicio grijă pe acest subiect”, a declarat Corneliu Dida. În plus, el a precizat că dosariada nu are niciun viitor: „Dosariada este o ratată, nu va da mai multe rezultate decît ce s-a întîmplat cu cîinii vagabonzi în Bucureşti”.

Potrivit aceloraşi surse din Colegiu, aceeaşi decizie, de necolaborare cu Securitatea ca poliţie politică, ar fi fost luată de CNSAS şi în cazul altor persoane, printre care deputatul PSD Adrian Năstase, senatorul PRM Gheorghe Funar, fostul şef al Cancelariei premierului, Aleodor Frâncu.