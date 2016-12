Deputatul Rădulescu a trecut de la PDL la PLR

PDL a pierdut, joi, pe unul dintre cei mai importanți lideri județeni, acesta preferând să părăsească ACL și pe Klaus Iohannis în favoarea lui Călin Popescu-Tăriceanu. Deputatul Romeo Rădulescu, fostul lider al PDL Vâlcea, a anunțat înscrierea în PLR, după ce acesta şi-a prezentat demisia din PDL, împreună cu 500 de membri. Rădulescu a lansat o serie de acuze dure la adresa conducerii centrale, precizând că aceasta au făcut un gest de trădare prin topirea în PNL și că nu mai poate “coabita cu o conducere marionetă”. “Plec cu strângere de inimă, este singurul partid în care am activat şi pentru care am muncit. Este partidul pe lista căruia am ajuns la înalta demnitate de primar şi, ulterior, de deputat. Sunt multe amintiri care mă leagă de acest partid, dar, din păcate, de trei luni nu mă mai regăsesc aici. Cu o conducere-marionetă, obedientă unor infractori, nu pot coabita, este peste puterile mele de înţelegere. Nu putem vorbi despre stat de drept, despre justiţie şi noi să promovăm infractori“, a explicat deputatul PDL Romeo Rădulescu.