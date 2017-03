Deputatul Robert Boroianu: „Nu voi candida la președinția PNL Constanța“

Liberalii, cu mic, cu mare, se vor aduna, sâmbătă, la Palatul Parlamentului, pentru a stabili calendarul alegerilor interne şi modificările la statutul partidului. Întâlnirea va avea loc în cadrul Consiliului Naţional de Coordonare al PNL. „Este forul instituţional al PNL care validează comisia de organizare a alegerilor, comisia de modificare a statutului, modificările la statut şi calendarul exact pentru încheierea alegerilor interne“, a afirmat președintele interimar al PNL, Raluca Turcan. Ea a precizat că alegerile pentru șefia partidului ar trebui să aibă loc în 17 iunie, data când este programată Convenția Națională. Până atunci, însă, liberalii din cele 41 de județe, plus municipiul București, ar trebui să organizeze alegerile interne. Au fixat și un termen pentru acest lucru - 2 mai. După această dată, fiecare candidat la postul de președinte al PNL va efectua un tur de forță prin țară, mergând prin fiecare județ pentru a-i convinge pe liberali să-l voteze. Printre filialele care vor fi vizitate de aspiranții la șefia PNL se numără și Constanța. Deputatul Robert Boroianu spune că liberalii de la malul mării au transmis deja conducerii centrale a partidului mai multe propuneri pentru modificarea statutului și a regulamentului de organizare, desfășurare și conducere a activității organizațiilor locale și județene, care speră să contribuie la funcționarea mai eficientă a acestora.

CINE ASPIRĂ LA ȘEFIA ORGANIZAȚIEI JUDEȚENE CONSTANȚA A PNL

Până când șefii de la centru vor analiza propunerile Organizației Județene Constanța a PNL, liberalii de la malul mării trebuie să se pregătească, la rândul lor, de alegeri interne. În condițiile în care fostul deputat Gheorghe Dragomir a declarat că nu va mai candida pentru un nou mandat la șefia organizației județene, unul dintre cele mai vehiculate nume pentru a-i conduce pe liberalii din județul Constanța este Bogdan Huțucă. Însă acesta nu este singurul nume vehiculat pentru preluarea șefiei filialei județene Constanța a PNL. În ultimele zile a apărut informația că și deputatul Robert Boroianu ar fi dispus să candideze la funcția de președinte al PNL Constanța, dacă i se va cere acest lucru. Întrebat despre această posibilitate, Boroianu a răspuns că nu își dorește și nici nu va candida la președinția vreunei organizații, fie ea municipală sau județeană. „Calitatea de parlamentar îmi conferă dreptul de a face parte din viitorul Birou Politic Județean, fapt ce va reprezenta o onoare pentru mine să particip, alături de noua echipă a PNL Constanța, la reconstrucția și consolidarea Partidului Național Liberal. Așa cum bine știți, există o propunere a mai multor colegi liberali care și-l doresc la conducerea Filialei PNL Constanța pe deputatul Bogdan Huțucă, propunere care m-a bucurat și pe care o susțin și eu în totalitate. Voi fi bucuros să am un președinte precum Bogdan Huțucă și, de asemenea, să fac parte din echipa sa de conducere. Pe de altă parte, preocuparea mea primordială în acest moment este ca, în calitate de deputat, să contribui, prin actele legislative pe care le voi iniția în Parlamentul României, la sprijinirea mediului de afaceri. Ca liberal autentic și ca persoană implicată direct în activitatea economică a județului Constanța, îmi doresc să particip la îmbunătățirea actelor legislative. România are nevoie de o legislație cât mai prietenoasă atât pentru mediul de afaceri, cât și pentru administrațiile locale din care, pentru scurt timp, am făcut și eu parte, în calitate de consilier județean al PNL Constanța“, a declarat Boroianu pentru „Telegraf”. Potrivit acestuia, alegerile interne pentru șefia PNL Constanța ar trebui organizate după Paști, dar cel târziu până în 2 mai.